​«France Football» es disculpa amb Iniesta

La revista esportiva francesa France Football s'ha “disculpat” amb el jugador del Barça Andrés Iniesta per no haver-li concedit mai la Pilota d'Or, el seu màxim guardó, reconeixent que la seva absència al palmarès és “dolorosa”.En un moment en què sembla que el jugador està decidit a deixar el Barça per marxar al futbol xinès, la publicació ha sorprès amb una editorial aquest dimarts on ret homenatge a Iniesta, per reconèixer-li el seu estil de joc i el seu impacte positiu sobre el futbol català, Leo Messi inclòs.“Això que es publica no és una editorial, és una cosa sobre la que gairebé tots nosaltres a France Football estem d'acord des de fa temps. Per a nosaltres, Iniesta no era un jugador, sinó el jugador. La seva generositat, el joc d'equip, l'altruisme, l'han privat de la Pilota d'Or”, assegura la publicació sota la firma del seu editor, Pascal Ferre.A més, la revista francesa assenyala que el de Fuentealbilla ha demostrat que “el cervell és la cosa més important quan es tracta de ser un campió” i mostra el seu desig de saldar el deute al proper Mundial de Rússia. “Quan es parla de guanyadors de la Pilota d'Or, l'absència d'Iniesta és dolorosa també per a nosaltres. Podem només esperar que amb motiu de la propera Copa del Món ell pugui reparar aquesta anomalia democràtica”, subratlla l'editorial.Andres Iniesta va està a punt d'obtenir el guardó de millor jugador l'any 2010, quan va ser clau en el Mundial que va guanyar Espanya, però la Pilota d'Or es va decantar finalment per Leo Messi i va quedar segon. El 2012 va quedar tercer.En ambdues edicions, l'elecció del guanyador es feia de forma conjunta entre la revista, creadora de la Pilota d'Or el 1956 i que es decidia pels vots dels seus corresponsals, i la FIFA, unió que va durar de 2009 a 2015, moment en el que també van començar votar els seleccionadors i capitans dels combinats nacionals.

