El Pacte de Toledo proposa revaloritzar les pensions vinculant-les a l'IPC

Manifestació recent a Barcelona en defensa de les pensions. Foto: CCOO

La comissió del Pacte de Toledo està estudiant crear una recomanació que substituiria l'actual índex de revalorització de les pensions per un altre instrument que tindria l'IPC com a eix fonamental.Segons fonts properes a la comissió, el Pacte de Toledo vol proposar que s'estableixi un nou mecanisme de revaloralització en el que la inflació sigui la clau. A més, asseguren que estan disposats a que la mesa de pensions, en el marc del diàleg social, afegeixi altres paràmetres vinculats als salaris, la productivitat o el creixement del PIB.Aquest dimarts, després de la reunió celebrada per la mesa i els portaveus de la comissió, s'ha arribat a la conclusió que aquesta recomanació del Pacte de Toledo ha de garantir que els pensionistes no tinguin pèrdua de poder adquisitiu.A la propera reunió, que es farà el 9 de maig, probablement es clourà la redacció d'aquesta recomanació amb l'objectiu de seguir avançant en la resta de recomanacions que ha de renovar el Pacte de Toledo per tal de garantir la sostenibilitat del Sistema de Seguretat Social.La UGT ha qualificat l'acord com a “positiu” i ha destacat que es deixi la porta oberta a la mesa del diàleg social per afegir altres paràmetres.

