Artadi: «No puc posar la mà al foc que hi haurà govern abans del 22 de maig»

Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya (JxCat) ha afirmat aquest dimarts a la nit a 8TV que no pot "posar la mà al foc" sobre si hi haurà un govern abans del 22 de maig a la Generalitat. Artadi ha considerat "una nova amenaça" l'avís del govern espanyol i el Partit Popular que recorreran contra la reforma de la Llei de Presidència, una "interferència contínua dels qui tenen quatre diputats al Parlament".També ha assegurat que ser investit de forma no presencial "està previst" i ha reiterat que ni govern espanyol ni PP "poden intervenir en el legislatiu català". Per tot això ha reiterat que la voluntat de JxCat és investir Carles Puigdemont, i sobre una seva hipotètica candidatura ha afirmat que "si ha d'arribar un dia, ja arribarà".Artadi també ha defensat la modificació de la llei de presidència per la via ràpida: "No fem res que no s'hagi fet al Congrés o al Parlament". I ha lamentat que els partits es preocupen dels "tecnicismes parlamentaris" quan el problema és que hi ha "polítics a l'exili i mig govern a la presó".També ha defensat la delegació de vot de Comín perquè està en la mateixa situació que Puigdemont i ha reiterat que l'objectiu sempre és investir el president cessat: "El que no farem és doblegar-nos davant l'amenaça de vetar un candidat. Estem buscant una altra manera per investir-lo perquè això representa la voluntat de la ciutadania mostrada a les urnes".A banda, Artadi ha qualificat de "barbaritat" el nou càstig a Jordi Sànchez i ha reiterat que la presó preventiva "no s'aguanta per enlloc".Finalment també ha qualificat de "surrealista" el comís de samarretes grogues a la final de la Copa del Rei: "Faria riure si no fos per la regressió en drets democràtics que patim. És al·lucinant, és la definició de la policia política".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)