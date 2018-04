VÍDEO Tagliabue, Pisarello i Fachín, protagonistes de la campanya «El català, llengua comuna»

Fachin, Sor Lucía Caram i Pisarello a l'acte de Plataforma per la Llengua Foto: @llenguacat

NOU VÍDEO! @gabrielrufian és perico i @dolobeltran és culer. Malgrat les seves diferències futbolístiques, hi ha quelcom més important que els uneix... el català, llengua comuna! pic.twitter.com/9jMaqvgELT — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) April 24, 2018

Els músics Dolo Beltran i David Carabén, la monja Lucía Caram, l'arquitecta Benedetta Tagliabue, el polític Gerardo Pisarello i l'activista Albano Dante Fachín són alguns dels protagonistes de la nova campanya de l'entitat Plataforma per la Llengua "El català, llengua comuna".La presentació de la iniciativa ha tingut lloc aquest dimarts a la sala Luz de Gas de Barcelona. Es tracta d'una campanya de difusió i sensibilització de gran abast que vol reivindicar el català com a element de cohesió social a la societat catalana davant el "retrocés" en l'ús de la llengua i els "atacs" rebuts els darrers 15 anys, segons la plataforma.A través d'aquesta campanya es podran veure una sèrie d'entrevistes de vídeo que contraposen els testimonis de 14 personalitats de la política, la cultura, els mitjans de comunicació i la societat civil en general. Persones que en alguns casos no van tenir el català com a primera llengua però que "l'han adoptat, el comparteixen i n'impulsen l'ús", segons s'indica des de l'entitat.Aquests testimonis, d'ideologies i procedències diverses, són l'expresident de la Generalitat de Catalunya José Montilla, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, el primer tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, l'activista i polític Albano Dante Fachín, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, la ballarina Sol Picó, la religiosa Sor Lucia Caram, la periodista Lídia Heredia, el cantant Santi Balmes, l'actriu i cantant Elena Gadel, l'actriu i cantant Dolo Beltrán, l'actor Lluís Marco, l'arquitecta Benedetta Tagliabue i l'actriu Clara Segura.La campanya es llançarà coincidint amb el 25 aniversari de la Plataforma per la Llengua, una entitat fundada el desembre del 1993 que reivindica i promou l'ús del català al mateix temps que defensa la llengua dels "atacs i les discriminacions" que pateix. Té més de 16.000 socis i recentment ha recollit prop de 110.000 adhesions de suport a la campanya "La llengua no es toca. Aturem el 155!" per denunciar "l'intent del govern espanyol d'arraconar el català" de l'Administració i "suprimir" el sistema d'immersió lingüística de l'escola catalana.

