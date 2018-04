ERC denuncia manipulacions del servei de premsa en castellà del Parlament Europeu

Josep Maria Terricabras Foto: Adrià Costa

L'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras s'ha queixat aquest dimarts de la "poca professionalitat" dels serveis de premsa en castellà del Parlament Europeu per com han informat d'una petició sobre "discriminació lingüística" a Catalunya que s'ha debatut al comitè de Peticions de la cambra.En una carta a què ha tingut accés l'ACN dirigida al portaveu i director de comunicació del Parlament Europeu, Jaume Duch, Terricabras assegura que la cambra ha emès una nota de premsa amb un titular "erroni" i amb informació "esbiaixada" on "no es fa ni el més mínim esment" dels arguments en defensa de la política lingüística i el model d'escola catalana que ell i altres eurodiputats han plantejat i, en canvi, "es recullen amb detalls els arguments dels peticionaris contraris a la política del govern català".A la carta, Terricabras diu a Jaume Duch que el servei de premsa que dirigeix hauria de ser "exemplar en l'exposició dels fets" i assegura que la nota publicada era "indigna d'una institució seriosa". "Estic segur que l'exhibició d'unilateralitat i de biaix del teu servei de premsa, que hauria de ser exemplar en l'exposició objectiva i plural dels fets, et causarà tanta pena com a mi", assegura l'eurodiputat d'ERC en l'escrit dirigit al portaveu de la cambra.Aquest dimarts, el comitè de Peticions ha debatut una petició de dos col·laboradors de Societat Civil Catalana que s'han queixat de la que consideren una situació de "discriminació lingüística" a Catalunya per les multes per la retolació de comerços i el model d'immersió a les escoles. Els dos peticionaris han denunciat que hi ha una "vulneració dels drets" dels castellanoparlants a Catalunya i el comitè, després d'una votació que segons Terricabras ha estat "ajustada", ha decidit tirar endavant amb l'anàlisi del cas. A més, a petició dels dos denunciants, s'ha acordat enviar una carta a la Generalitat recordant la sentència del Suprem que avala que un 25% de les classes siguin en castellà si un alumne ho demana.La nota informativa dels serveis de premsa de l'Eurocambra després del debat es titulava 'La comissió de Peticions recorda que Catalunya ha de garantir el 25% de classes en castellà' i incloïa els arguments dels dos peticionaris i l'argumentació de la Comissió Europea, que ha dit que el cas no corresponia perquè la política lingüística és competència estatal. En canvi, i com es queixa Terricabras, no s'ha mencionat la seva intervenció en el debat, ni la dels altres eurodiputats contraris a la petició.En l'enviament de la nota, el Parlament Europeu estipulava que es tractava d'un "missatge informal" dirigit als periodistes i no era "un comunicat de premsa oficial ni una acta literal dels procediments". Aquest és un missatge habitual en els comunicats que s'envien del comitè de Peticions, tot i que no s'inclou en els missatges de premsa de les sessions plenàries.

