VÍDEO La parella de Sànchez revela els detalls del sever càstig a Soto del Real

Càstig sever a Jordi Sànchez per participar en la campanya del 21-D. L'expresident de l'ANC va gravar un àudio des de la presó que es va emetre durant l'acte central de campanya de Junts per Catalunya (JxCat). Aquest dimarts, a través de Twitter, el mateix número dos de la candidatura de Carles Puigdemont ha fet públic el càstig que li han aplicat a Soto del Real . La seva parella, Susanna Barreda, n'ha donat més detalls en el programa Tot es mou de TV3 Tal com relata el mateix Sànchez, ha estat castigat amb mig any sense poder comunicar-se amb Nuri Guillaumes, la persona que va enregistrar la conversa, un canvi de mòdul i 18 hores diàries d'aïllament a la cel·la durant tot un mes.Barreda ha confirmat el trasllat de mòdul i ha denunciat, a més, que la nova ubicació és més conflictiva. La parella està intentant gestionar conjuntament el desgast emocional i, en aquest sentit, ha optat per veure's cada dues setmanes i reservar els vis-a-vis per a les visites dels fills.Institucions Penitenciàries, l'administració que controla les presons d'arreu de l'estat espanyol, per la seva banda, ha negat la versió de l'expresident de l'Assemblea. Segons expliquen a Europa Press fonts penitenciàries coneixedores de l'expedient sancionador, Sànchez va ser castigat amb un mes sense activitats recreatives i no pas amb 18 hores entre reixes cada dia.No és la primera vegada que l'expresident de l'Assemblea ha de fer front a represàlies en el centre penitenciari. L'advocat, Jordi Pina, ja va denunciar que l'havien canviat de mòdul durant la campanya electoral i Elsa Artadi va assegurar que, ni l'equip de campanya ni la seva família, va poder parlar amb Sànchez durant aquell temps.

