Barcelona crea un pla per reduir un 45% les emissions l'any 2030

La tinent d'alcalde d'Ecologia Urbana de Barcelona, Janet Sanz. Foto: ACN

La ciutat de Barcelona ha començat a treballar per complir els acords de la cimera de París sobre l'escalfament global i, amb aquest objectiu, ha creat el pla Clima, que vol reduir un 45% les emissions de la ciutat abans del 2030. Aquesta reducció es preveu aconseguir a partir de la reducció d'un 20% de l'ús del vehicle privat i augmentar la producció d'energies renovables que han d'evitar no superar un increment de la temperatura d'1,5 graus d'aquí a 12 anys.La tinent d'alcalde d'Ecologia Urbana, Janet Sanz, ha assegurat que el nou pla Clima posa la ciutat de Barcelona "en la primera línia mundial" ja que hores d'ara tan sols les ciutats de París i Nova York compten amb un projecte amb uns objectius tan ambiciosos com aquest. Segons Sanz, aquest pla demostra que les ciutats tenen "molt a dir" i "molt a fer" en les mesures de l'escalfament planetari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)