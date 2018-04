El jutge arxiva la causa per desobediència contra l'alcaldessa de Roses per donar suport a l'1-O

El jutjat d'Instrucció 1 de Figueres ha arxivat la causa per desobediència contra l'alcaldessa de Roses (Alt Empordà), Montse Mindan, per haver donat suport a la convocatòria de l'1 d'octubre. La interlocutòria conclou que no s'ha acreditat que l'alcaldessa incomplís l'advertiment que li va fer l'Estat per "iniciar, informar, tramitar o dictar" qualsevol actuació que permetés celebrar el referèndum i que l'Ajuntament de Roses no va col·laborar "directe o indirectament" amb la votació.La causa es va obrir arran d'una denúncia d'un particular l'octubre passat. El denunciant criticava que Mindan hagués recolzat la Llei de Referèndum -que va suspendre el Tribunal Constitucional- i hagués participat en una penjada de cartells a favor de la consulta. A més, també remarcava que era l'alcaldessa qui s'encarrega dels afers de la Policia Local i, per això, demanava que s'indagués si la seva conducta podria ser "constitutiva d'il·lícits penals".La interlocutòria no nega que l'alcaldessa signés un decret donant suport a la convocatòria de l'1-O, però recull que ho va fer el 7 de setembre de l'any passat, just cinc dies abans que li arribés l'advertiment de l'Estat perquè s'abstingués de "tramitar" el referèndum. A més, el jutjat també recorda que l'Ajuntament de Roses no "va designar cap mitjà humà perquè col·laborés amb la votació".Respecte a la interlocutòria l'alcaldessa ha assegurat que la denúncia "ja de per si no tenia fonament" i espera -fent referència als alcaldes encausats per l'1-O- que aquesta decisió doni ànims "i serveixi per a totes les persones que estan investigades pels mateixos motius".

