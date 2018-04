El Consell d'Europa acusa un senador del PP d'activitats corruptes per afavorir Azerbaidjan

El senador del PP Pedro Agramunt Foto: Europa Press

El Consell d'Europa assenyala l'expresident de la seva Assemblea Parlamentària i actual senador del PP Pedro Agramunt com un actor "clau" en una trama de corrupció orquestrada per diversos membres de l'organització internacional que vetlla pels drets humans a 47 estats d'Europa.En un informe de prop de 200 pàgines elaborat pel cos independent d'investigació de l'organisme amb seu a Estrasburg, s'apunta que existeixen "fortes sospites" que determinats membres i exmembres van involucrar-se en activitats de "naturalesa corruptiva" durant anys a favor d'Azerbaidjan, per silenciar les crítiques del Consell cap al país.A més, el text conclou també que les evidències -entre elles diversos testimonis- aportades durant el curs de la investigació, que ha durat prop d'un any, demostren també que aquestes activitats haurien tingut a veure amb el seu nomenament com a president de l'Assemblea Parlamentària, càrrec del qual va dimitir l'octubre passat sense donar marge a la votació d'una moció de censura en contra seva signada per 158 parlamentaris.Segons el cos d'investigació hi ha proves que demostren que en diverses ocasions Agramunt va tenir un "paper clau" en l'adopció de decisions de l'Assemblea que es van considerar a favor d'Azerbaidjan i que va intervenir en informes preliminars preparats per la Secretaria de l'Assemblea per "suavitzar" les crítiques expressades a les autoritats del país."El senyor Agramunt va actuar de forma contrària als requisits del comportament exigit a un ponent", diuen els experts independents, que citen com a exemple que Agramunt va revelar a Azerbaidjan informacions sobre un informe quan era ponent. Entre els testimonis citats en l'informe un explica que Agramunt mai s'havia preparat per a les missions al país de l'Est i un altre assegura que en una visita va marxar dos dies abans que la delegació oficial.L'informe dels experts independents també recull altres donacions que van potenciar la seva candidatura com ara rellotges, quadres o licors de càrrecs polítics de països de l'Est. A banda, el text es basa en bona part de les informacions destapades per organitzacions com el think tank berlinès European Stability Initiative (ESI) o Freedom Files -totes elles revelades entre el 2012 i el 2017- sobre les pràctiques o els presumptes suborns.Aquesta última vincula l'èxit de la carrera política del del PP amb la seva amistat amb Azerbaidjan i afirma que el país hauria pagat fins a 200.000 euros per garantir la victòria d'Agramunt en les eleccions a la presidència de l'Assemblea del Consell d'Europa.Segons un estudi publicat el 2012 per ESI sobre "La diplomàcia del caviar o com Azerbaidjan va silenciar el criticisme del Consell d'Europa", Agramunt hauria persuadit la diputada sueca Marietta Pourbaix-Lundin perquè retirés la seva candidatura com a ponent de la Comissió de Supervisió d'Azerbaijan, càrrec que hauria ocupat més tard el valencià entre el 2010 i el 2015.

