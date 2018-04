Aprovada la llei que permet tirar endavant els desnonaments exprés

El Congrés ha aprovat aquest dimarts la reforma legislativa que permet tirar endavant els desnonaments exprés, és a dir, aquells llançaments que permeten l'expulsió d'algú en dos mesos. Aquesta era la proposta que ha debatut la comissió de Justícia, a instàncies del PDECat, i que ha passat amb el suport del PP, Ciutadans i el PNB. Per la seva part, el PSOE hi ha votat en contra, i Podem ha alertat de la possibilitat que la reforma legislativa doni ales als fonts voltor i als grans propietaris.De fet, la voluntat de la reforma que ara es debatrà al Senat és poder executar, per via d'urgència i en menys de dos mesos, un desallotjament, sense haver de recórrer a la via penal. D'aquesta manera, la llei es nodreix de mecanismes legals més àgils, en la "defensa dels drets dels titulars legítims que es veuen privats il·legalment i sense el seu consentiment de la possessió del seu habitatge", cita el text. La reforma legislativa preveu ser aprovada sense problemes al Senat, on el PP té majoria.Segons el PDECat, aquesta reforma busca donar més garanties als propietaris que troben el seu habitatge ocupat, ha explicat la seva portaveu, Lourdes Ciuró, per "màfies" que s'aprofiten de la demora que comporta la via legal. La llei, ha afegit, no afecta, per altra banda, els pisos propietat de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), ja que aquesta centra les seves ocupacions en habitatges de la Sareb, buits dels bancs o fons voltor, que no es pot beneficiar de la llei que fa referència als desallotjaments.L'alcadessa de Barcelona, Ada Colau, per altra banda, ha carregat amb força aquest dimarts contra el que ha considerat una "ofensiva legislativa" de l'Estat. Segons ha dit, s'està legislant "en el sentit contrari" a les necessitats que hi ha al mercat de lloguer, donant "noves facilitats als especuladors per generar una nova bombolla immobiliària". En aquest sentit, i si el procediment avança, ha afirmat que haurà de plantejar-se "mesures excepcionals" i portar els expedients de llançaments al despatx del ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

