​La FAVB lamenta davant dels partits el «maltracte» rebut amb el bloqueig a la multiconsulta

El Consell de Ciutat, el principal òrgan de participació de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha reunit en sessió extraordinària per tractar de l'estat de la ciutat, i ha aprovat per unanimitat un informe on se situen l'habitatge, les desigualtats, el medi ambient i el turisme com a principals problemes. No obstant això, ha estat el bloqueig a la multiconsulta, la consulta de diverses preguntes que el govern d'Ada Colau volia fer abans de l'estiu , el que ha centrat alguns dels retrets de les entitats i ciutadans. El ple del 10 d'abril va votar en contra de les preguntes previstes, i ara com ara no es pot celebrar la multiconsulta.La sessió del Consell de Ciutat, que s'ha celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament, l'ha presidit Colau, però també han estat presents regidors de quatre dels partits de l'oposició: Raimond Blasi (PDECat), Marilén Barceló (Cs), Trini Capdevila (ERC) i Jaume Collboni (PSC). El PP, la CUP i el regidor no adscrit (Demòcrates) no hi eren. El principal retret ha vingut del vicepresident primer de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Albert Recio, que ha confessat que els ha deixat "frapats" el "cert maltracte" que han rebut en l'àmbit de la participació.Ho ha dit perquè no s'ha aprovat la multiconsulta, però també en referència a les al·lusions de partits de l'oposició de les darreres setmanes, quan han considerat que les preguntes de la multiconsulta venien "d'entitats afins" a Colau . Una anava sobre la remunicipalització de l'aigua i l'altra, sobre el canvi de nom de la plaça de l'esclavista Antonio López pel d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca."Massa vegades algunes entitats ens sentim qualificades d'amics de fulanet o menganet. Ens sembla intolerable", ha remarcat, i ha afegit que això "trenca les possibilitats d'establir un diàleg sincer entre les entitats". Recio ha considerat que d'aquesta manera es creen "blocs", quan creu que cal "donar exemple" per evitar crear-los perquè les entitats treballen en xarxa. Aquestes paraules només han tingut una rèplica, la del regidor del PDECat, que ha considerat que això dels blocs és una qüestió que ve de lluny. Blasi ha subratllat, referint-se a Colau, que ell no es va presentar denunciant que algú "fos membre dels poderosos".L'oposició s'ha referit poc més a la multiconsulta –només Capdevila ha reivindicat que els republicans van ser l'únic partit de l'oposició que va votar a favor de les dues preguntes-, mentre que l'alcaldessa encara confia que es pugui celebrar. "No ens resignem que pugui quedar així", ha indicat Colau. Ara s'està a l'espera de les conclusions de la comissió d'empara, que vetlla per al bon funcionament del reglament de participació, i que aquesta setmana s'ha de pronunciar sobre la votació en el ple de la multiconsulta, després de la petició que han fet les entitats promotores de les preguntes d'iniciativa ciutadana En l'informe del Consell de Ciutat sobre l'estat de Barcelona, s'identifiquen com a problemes de la ciutat qüestions com l'atur i els sous baixos, cosa que deriva en desigualtats. I el turisme es circumscriu com a problema a determinats barris. Les intervencions en el ple han subratllat especialment les desigualtats, i algunes també han fet referència al fet que es passi per alt dels discapacitats en l'informe que ha presentat el govern municipal. "Pràcticament són invisibles", ha lamentat Lola de la Fuente, de la fundació Esclat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)