VÍDEO Betevé denuncia insults i coaccions dels Boixos Nois a la final de Copa

Surrealisme és això: aficionats del Barça catalogant @beteve de "premsa espanyola manipuladora". pic.twitter.com/hSyVwFticI — Jordi Brescó (@jordi_bresco) April 22, 2018

Betevé ha condemnat les "coaccions, empentes, cops a la càmera i insults" d'un grup de Boixos Nois als enviats especials de la cadena a la final de la Copa del Rei dissabte passat a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid, així com qualsevol altre comportament que "coaccioni l'exercici professional dels periodistes com a garants del dret a la informació i la llibertat d'expressió, així com qualsevol tipus d’instrumentalització que se’n pugui derivar".En un comunicat, Betevé també ha criticat que tot i ser considerat un partit d'alt risc els cossos de seguretat, que es trobaven al costat del lloc dels fets, no garantissin "unes condicions mínimes per al lliure de la feina periodística".Aquest és un dels moments en què els aficionats radicals increpen el periodista de la televisió barcelonina.

