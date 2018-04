Rajoy anuncia accions legals per la delegació de vot de Comín

El president espanyol, Mariano Rajoy, s'ha pronunciat sobre les últimes decisions de la mesa del Parlament, que aquest dimarts ha acceptat la delegació de vot de Toni Comín -que permet aplanar una eventual investidura- i s'ha reafirmat en la querella per prevaricació contra el jutge Pablo Llarena , que lidera la causa general contra els líders independentistes. Rajoy ha anunciat "accions legals" per evitar decisions contràries a la legislació espanyola. També ha instat l'òrgan rector de la cambra catalana a recuperar el "seny" i la "normalitat"."El més important no és Comín sinó que es recuperi el seny i la normalitat", ha expressat Rajoy. La validació de la delegació de vot del conseller a l'exili facilitaria que Junts per Catalunya i ERC -fins i tot sense el concurs de la CUP- poguessin triar candidat a la presidència de la Generalitat en segona votació, en la qual els 66 vots de les dues primeres forces serien suficients per obtenir majoria simple.En la roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Turquia, Binali Yildirim, a la Moncloa, Rajoy ha reiterat que "Catalunya necessita ja un Govern que sigui legal i que tingui la capacitat i la voluntat de dialogar amb tothom". El president espanyol ha demanat una investidura d'un president que estigui "habilitat per governar". Ciutadans havia exigit aquest mateix dimarts a Rajoy que impugnés al Tribunal Constitució tant la delegació de vot de Carles Puigdemont com la de Comín. "S'està posant el Parlament al servei de dos fugits de la justícia, la Moncloa no fa res i nosaltres estem liderant la resposta", havia destacat Inés Arrimadas.

