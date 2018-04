Zoido assegura que només es van comissar 199 samarretes a la final de Copa

Juan Ignacio Zoido en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat cap instrucció especial ni cap "ordre extraordinària" a la policia espanyola durant la final de la Copa del Rei de dissabte a Madrid i ha revelat que els agents van confiscar 199 samarretes. Zoido assegura que "no té res contra el groc" –"no sóc supersticiós", diu- i assegura que totes les peces que es van retirar no són pel color sinó per portar "lemes polítics".A més, ha defensat que es va actuar en compliment de la legislació vigent ja que el partit s'havia declarat d'alt risc. El ministre ha criticat els senadors d'ERC i PDECat que li han qüestionat l'actuació policial i han denunciat que es tracta "d'una vulneració de drets fonamentals com la llibertat d'expressió". "Han vingut aquí a buscar els seus minuts de glòria com sempre", ha afirmat. A més, Zoido ha demanat no barrejar política i futbol i ha volgut treure ferro felicitant al Barça per "la lliçó de futbol".Zoido ja es va desvincular ahir de l'actuació dels agents de la policia espanyola en els instants previs a la final de la Copa. Segons Interior, en cap cas, es van donar instruccions especials ni "extraordinàries" als responsables del desplegament de seguretat a les portes del Wanda Metropolitano, blindat per més de 3.000 agents de la Policia Nacional. També la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va negar que hi hagués cap "instrucció política" per retirar samarretes i motius grocs abans del partit.El Barça ha demanat explicacions per escrit al govern espanyol i a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per l'actuació policial a la final de la Copa. "En funció de la resposta que tinguem, estudiarem quines són les accions que hem de tirar endavant", ha avançat el portaveu del club, Josep Vives, a RAC1.Igualment, des del club blaugrana neguen que el Barça estigués assabentat de la retirada d'elements grocs al Wanda Metropolitano. "És absolutament fals. Estem farts que ens manipulin d'aquesta manera", ha sentenciat Vives. "Hi va haver tres reunions per preparar el dispositiu de partit de la final de Copa. En l'última, presidida per la senyora Dancausa, es va dir que per seguretat s'aplicaria la llei", ha detallat el portaveu del club. "Ningú va posar sobre la taula si algú podria entrar a l'estadi amb una samarreta d'un color o un altre perquè això forma part d'un dret innegociable de les persones", ha insistit Vives.ANC, Òmnium Cultural, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i Drets han demanat aquest dimarts al Barça que arribi "fins a les últimes conseqüències" per la "cacera al groc" a la final de Copa del Rei."Exigim al Barça que perseveri en la defensa dels drets més bàsics dels seus socis i aficionats, demanant explicacions a qui calgui i prenent decisions a l'altura de la seva importància institucional", han reclamat les quatre entitats que van donar suport a la iniciativa #grocalafinal impulsada per una setantena d'entitats barcelonistes en solidaritat amb els "presos polítics"."El Barça ha de ser coherent amb la tradició històrica de defensa de la catalanitat del club", han reblat des de l'ANC, Òmnium, la Plataforma Pro Seleccions i Drets. De fet, aquesta última entitat ha anunciat que estudiarà casos concrets per denunciar els responsables de les confiscacions i anima tots els afectats a aportar proves gràfiques –especialment vídeos- al correu [email protected] Paral·lelament, l'ANC també s'ha implicat en la "reparació de danys" oferint samarretes com les sostretes a les persones que acreditin haver assistit al partit i enviïn un correu a [email protected] , amb l'assumpte 'Samarreta copa del rei'."Amb la nostra dignitat no s'hi juga i cal que, entre tots, fem tot el possible perquè situacions com les viscudes a l'estadi Wanda Metropolitano no es tornin a repetir", han recalcat les quatre entitats. "La cacera al groc a la final de Copa del Rei ha estat una mostra irrefutable que l'absurd de la repressió espanyola no té aturador", han sentenciat en un comunicat conjunt l'ANC, Òmnium Cultural, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i Drets.

