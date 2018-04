La direcció de la CCMA assumirà la sanció a una periodista en aplicació de la «llei mordassa»

El vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, ha fet la proposta de pagar la sanció a Mercè Alcocer. Foto: ACN

COMUNICAT | La direcció de la CCMA assumirà de forma personal i voluntària la sanció a la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer per aplicació de la llei mordassa ➡️ https://t.co/LvP3nmdR7z pic.twitter.com/iAVITYFVpe — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) April 24, 2018

El vicepresident de la CCMA, Brauli Duart, ha proposat al Consell de Govern i al Comitè de Direcció de la CCMA assumir de forma personal i voluntària l'import de la sanció a la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer, en una aportació col·lectiva.Mercè Alcocer ha rebut la notificació d’obligació de pagar 701 euros en concepte de Multas y Sanciones Gubernativas 2017D per part de la Delegació del govern espanyol a Madrid. Se l'acusa d'"infracció greu de desobediència a l’autoritat", per "desobediència a uns agents de l'autoritat" el 20 de febrer del 2016, just davant de la seu de l'Audiència Nacional a Madrid, mentre cobria una informació com a enviada especial en el seguiment del cas Pujol. Alcocer intentava aconseguir un tall de veu de l'advocat de l'expresident català en zona no autoritzada quan va ser interceptada per un policia que li va requerir la documentació. La CCMA ha manifestat el rebuig davant l'execució d'una sanció que suposa l'impediment dels professionals dels mitjans a exercir lliurement la professió.Davant la situació actual, la CCMA, com ha explicat en un comunicat, "no pot, legalment, assumir el pagament d'aquesta sanció, pel seu caràcter específic de responsabilitat personal". No obstant, el vicepresident de la CCMA, Brauli Duart, ha proposat al Consell de Govern i al Comitè de Direcció de la CCMA assumir de forma personal l'import d'aquesta sanció, "en una aportació col·lectiva que eviti que hagi de ser la treballadora qui assumeixi el cost de l'aplicació d'aquesta llei, que vulnera els drets dels professionals dels mitjans de comunicació a l’exercici lliure de la professió, entesa com un bé imprescindible per a la salut de la democràcia".Mercè Alcocer està especialitzada en informació judicial als Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, on treballa des del 1987. També ha estat durant 9 anys cap de Premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on va ser responsable de l'organització dels mitjans de comunicació en les dependències judicials. Actualment, Alcocer és la presidenta del Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio.Aquest és el comunicat:Els consells professionals i els comitès d'empresa de Catalunya Ràdio i TV3 han rebutjat que la sanció a Alcocer es pagui amb aportacions personals de la direcció de la Corporació. Els treballadors del conglomerat de mitjans públics recorda que Alcocer va ser multada "mentre feia la seva feina" com a periodista de Catalunya Ràdio, i per això lamenten que la CCMA consideri que no pot pagar "legalment" la sanció, de 701 euros, al·legant que "és una responsabilitat personal de la periodista".Els treballadors opinen que queden "desprotegits" si l'ens "no respon" davant d'una sanció imposada a un treballador "pel simple fet de fer la seva feina". A banda, els treballadors consideren que la decisió de pagar la multa a través d'aportacions personals dels directius "no és la manera" de resoldre aquesta situació, "és totalment arbitrària" i no garanteix que en futurs conflictes l'empresa "actuï igual".Per això consideren que aquest cas ha de servir per establir les bases i marcar una posició "clara" per a possibles casos futurs, i evitar així que la solució depengui de la "bona voluntat" dels directius de la CCMA.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)