ERC veu «urgent» una investidura però la CUP no té pressa per votar un president

Sergi Sabrià, en roda de premsa, aquest dimarts. Foto: ACN

ERC i la CUP donen suport a la delegació de vot del conseller de Salut, Toni Comín , que es troba exiliat a Brussel·les, sense possibilitat de sortir del país per l'euroordre pendent de validar-se per part de la justícia local. Així, el portaveu parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, ha apuntat aquest dimarts que la situació és similar a la de Carles Puigdemont, que ja ha delegat el vot i la diputada anticapitalista Natàlia Sànchez ha reclamat que "cal garantir la sobirania del Parlament i garantir els drets tots els seus diputats i diputades", malgrat que Cs ha reclamat al govern espanyol que impugni aquesta decisió Tot i això, la CUP no té "una prioritat de tempos concreta per a un possible ple de la investidura" i, a diferència d'ERC, no posa pressa per escollir un president. De fet, Sànchez ha apuntat que manté que només votarà a favor de la candidatura de Carles Puigdemont i que, en qualsevol altre cas, ja van avisar que s'abstindrien -un gest suficient per investir en segona volta, si Puigdemont i Comín poden exercir el vot delegat-. "No hi ha cap indicador que ens faci pensar que hàgim de revisar aquesta postura", ha apuntat, i ha insistit que "el Parlament ha de sobirà i el president que esculli ha de ser el president de la Generalitat".Tanmateix, bona part de la roda de premsa de la CUP ha anat destinada a criticar l'aprovació a les Corts Generals d'una proposició del PDECat, amb el suport del PP, PSOE, Cs i PNB, per evitar les ocupacions de pisos, ja que la diputada afirma que "facilita i accelera els desnonaments" en una "lògica de blindatge absolut dels privilegis dels que especulen" i que posa "el dret a la propietat privada per sobre del dret a la vida". "Debilita el dret a l'habitatge i suposa fins i tot una vulneració de drets fonamentals", ha insistit, i ha titllat de "gravíssim que el PDECat lideri amb la tríada del 155 contra les classes populars i amb aquells que segresten el parc d'habitatges per convertir-los en una mercaderia més per garantir el benefici".Segons la CUP, "la problemàtica de l'habitatge no fa més que créixer, molt centrada en famílies amb moltes dificultats per pagar el lloguer" per les quals "l'ocupació és l'única garantia per aconseguir un sostre en les condicions actuals". Per això, li "esgarrifa" que el PDECat impulsi aquesta mesura que ""criminalitza una part important de la ciutadania". "A través d'aquests polítiques és com pretén eixamplar les bases del republicanisme?", s'ha demanat, i ha reclamat "mesures per resoldre el veritable problema habitacional que es viu en aquest país".En canvi, Sergi Sabrià veu "urgent recuperar les institucions", motiu pel qual reclama una investidura aviat. Així, ha avisat que retardar la votació i arriscar-se a anar a eleccions "serien un desastre i una irresponsabilitat per part de tots", però s'ha mostrat optimista: "Acabarem trobant la majoria per tenir un Govern republicà, i esperem fer-ho el més aviat possible". Sigui com sigui, veu "complicat" per terminis que la reforma de la llei de la presidència per fer possible la investidura a distància s'aprovi en el ple de la setmana vinent. Si pogués ser, però, els republicans estarien "encantats que s'inclogui en l'ordre del dia i es voti".En tot cas, s'ha mostrat partidari "d'aprofitar qualsevol oportunitat que es plantegi per formar Govern i reprendre el control de les institucions" i ha instat a no arriscar-se "a buscar l'últim minut". Cal, segons Sabrià, usar "la millor de les oportunitats per tenir un Govern el més aviat". En tot cas, preguntat per si caldria també una reforma del reglament per fer la investidura a distància -la qual seria posterior a la data límit del 22 de maig-, el republicà ha insinuat que, tal com va afirmar fa un temps, encara seria així: "El que era necessari llavors és necessari ara". Ha insistit, però, que qualsevol candidat alternatiu que plantegés JxCat per desencallar la investidura tindria el suport d'ERC.Quant a la delegació de vot de Comín, ha afirmat que es troba en la "mateixa circumstància que Carles Puigdemont, que ja l'ha feta efectiva, no hi ha cap motiu per no acceptar-ho". Aquest és l'acord entre ERC i el conseller, de fet, però no ha volgut avançar esdeveniment i rebel·lar si, en cas que la justícia ho vetés, el diputat hauria de renunciar a l'acta per garantir la majoria per a una investidura.

