Efecte Valls: a qui beneficia i a qui perjudica la seva irrupció

Qualsevol que se senti republicà, no pot creure's aquest "republicà" farsant a qui han fotut fora els seus mateixos. Com ha reconegut el diari Libération, un "republicà" alineat amb l'extrema dreta espanyola. No crec que sigui de fiar ni per als qui l'han triat. No cal dir que a C's no se'ls cau la cara de vergonya perquè no en tenen. I els seus possibles votants farien bé de ficar-se què faran per Barcelona i la seva gent en lloc de deixar-se dur per la nostàlgia franquista de l'Espanya que ens ofega i maltracta.