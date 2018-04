Un testimoni assegura que el noi que va perdre un ull l'1-O va rebre un tret directe

Roger Español i les advocades Laia Serra i Anaïs Franquesa Foto: ACN

Un agent de la policia espanyola disparant una escopeta durant l'1-O Foto: Documental ''1-O''

Roger Español durant la presentació d'una querella a Barcelona Foto: O.M.

Diversos testimonis han assegurat aquest dimarts al jutjat que la zona on Roger Español va rebre l'impacte d'una pilota de goma per part de la policia espanyola l'1-O, i que li va suposar la pèrdua d'un ull, estava plenament calmada.Els testimonis, alguns dels quals van gravar l'escena, han explicat que Español es trobava a la vorera del costat Besòs del carrer Sardenya entre Diputació i Gran Via, al costat de periodistes plenament visibles amb braçalets i armilles taronges, així com amb càmeres de fotos i vídeos. Els manifestants caminaven tranquil·lament cap a la policia, que anava reculant perquè ja marxava, però sense cap incident, i el tret es va produir a uns 15 metres de la víctima i en trajectòria directa.Les d'aquest dimarts són les primeres declaracions de testimonis al Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona per la querella de Roger Español contra l'escopeter de la policia espanyola que va disparar la bola de goma. Aquest escopeter està identificat a través de les imatges, però el jutjat encara no ha demanat el seu número policial al cos de seguretat.Dels cinc testimonis que han declarat, un és periodista, els altres dos estaven treballant fent vídeos i fotos, un quart era un observador del grup Som Defensores, i la cinquena era una veïna que va veure els fets i va socórrer la víctima. Tots han corroborat les imatges aportades a la causa, i han explicat que en el moment dels fets, la policia ja marxava perquè s'havien endut les urnes del CEIP Ramon Llull i no semblava que hi hagués cap risc de violència.No obstant, mentre els antiavalots reculaven d'esquena cap a les furgonetes de la Gran Via, de forma ordenada i amb la via lliure, els manifestants els seguien a certa distància, uns 30 metres, per la calçada. A les voreres, a uns 15 metres de la línia policial, hi havia premsa. En un moment determinat, un dels escopeters va carregar l'arma i va disparar la pilota contra una de les voreres, la del costat Llobregat, on Roger Español estava entre periodistes. El projectil va anar directe al seu ull i Español va caure a terra mig estabornit. Un periodista que estava gravant els fets des de darrere d'Español va gravar l'escena sencera, i ell hauria rebut l'impacte si Español no hagués estat allà.De seguida diverses persones van ajudar Español a aixecar-se i sortir d'allà, però immediatament la policia va disparar dues boles més cap a aquella mateixa zona, una de les quals va impactar a la cama d'un altre home. L'advocada d'Español, Anaïs Franquesa, ha lamentat que cap fiscal hagi estat present a les declaracions, tenint en compte que són les primeres d'uns testimonis sobre els fets més greus que van passar aquell dia a Barcelona.

