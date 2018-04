Enric Juliana i Fachin se les tenen a Twitter

Com pots ser tant curt @AlbanoDante76? — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) April 24, 2018

Vull pensar que algú li ha hakejat el compte de Twitter. Un comentari així no encaixa amb la 'finezza' dels seus anàlisis. https://t.co/SPIKk9GuJf — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 24 d’abril de 2018

El periodista Enric Juliana i Albano Dante Fachin s'han discutit aquest matí a través de Twitter per un article que l'exdirigent de Podem ha publicat al portal Fotlipou . Redactat com a carta oberta a Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, Fachin escriu que "en el seu Sant Jordi" els dirigents de Cs i PP no hi caben i n'explica el per què. Juliana ha respost amb contundència la piulada de Fachin i li ha dit: "Com pots ser tan curt?"Fachin ha repiulat el dard de Juliana i, amb ironia, s'ha mostrat convençut que algú li ha "piratejat el compte" perquè "un comentari així no encaixa amb la 'finezza' dels seus anàlisis". L'article, en qualsevol cas, ha estat polèmic i ha rebut crítiques i elogis a la xarxa.

