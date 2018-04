Recuperaran varietats antigues de vinya en un camp experimental a Manresa

Al voltant de tres hectàrees de terrenys agrícoles –amb la idea d'ampliar-se fins a cinc- de l'entorn de la Torre Lluvià de Manresa es convertiran properament en un camp experimental per a la recuperació de varietats antigues de vinya del Bages. A més, també es plantaran diversos ametllers i oliveres de varietats autòctones del territori.El projecte s'ha materialitzat gràcies a un acord entre l'Ajuntament de Manresa –que cedeix els terrenys-, la DO Pla de Bages –que coordinarà el projecte- i Ampans –que aportarà la mà d'obra per cultivar les varietats-. La idea, segons el president de la DO Pla de Bages Agustí Soler, és que d'aquí quatre o cinc anys estigui tot plantat i que d'aquí a vuit anys "comencem a tenir els primers resultats". Soler ha destacat que es tracta d'un projecte força inèdit a Catalunya, ja que malgrat hi ha iniciatives particulars de recuperació de varietats autòctones, no tenen constància que cap altra DO catalana hagi posat en marxa un projecte com aquest.De les 25 varietats autòctones de vinya del Bages que es coneixen, la DO Pla de Bages s'ha proposat recuperar-ne un mínim de nou. Soler ha advertit que serà un procés "llarg" i caldrà tenir paciència, ja que els resultats no arribaran fins passats set o vuit anys. Soler també ha recordat que antigament el Bages comptava amb 27.000 hectàrees de vinya i actualment en té al voltant de 500. L'objectiu de la DO Pla de Bages és arribar a les 1.500 hectàrees a llarg termini i, per això, Soler ha fet una crida perquè els agricultors del territori apostin per plantar vinyes a les seves terres.La plantació a l'entorn de la Torre Lluvià es farà en dues fases. En la primera, que es farà aquest 2018, es plantaran els ametllers, les oliveres i una part de la vinya a la part nord-est de la finca. La segona fase, prevista per al 2019, serà exclusivament per a plantar vinya al sector sud-est dels terrenys de la Torre Lluvià. La intenció és plantar tres hectàrees de vinya amb un total de 9.000 ceps (un miler de cada varietat). Amb tot, Soler no ha tancat la porta a arribar a plantar cinc hectàrees en un futur.Soler ha relatat que els coneixements que s'obtinguin d'aquesta vinya experimental seran públics per a totes les parts implicades i, al mateix temps, serà un "banc de proves de futur". De fet, el president de la DO Pla de Bages ha explicat que avui en dia moltes d'aquestes varietats no es poden comprar perquè ja han desaparegut i, per tant, aquest projecte permetrà recuperar-les i posar-les al mercat.Aquest projecte arriba poc després de fer-se públic que l'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per rehabilitar l'espai de l'entorn de la Torre Lluvià, l'obra modernista de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. Durant els propers mesos es duran a terme actuacions de neteja del pati, delimitació dels accessos i murs perimetrals, restauració de portes i una rampa exterior. La Torre Lluvià és una construcció modernista que data del 1896 i va ser adquirida per l'Ajuntament de Manresa el 2012.

