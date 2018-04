«Economia en colors» no repetirà a TV3

Economia en Colors té els dies comptats a TV3. El programa, que actualment està emetent la seva segona temporada, no continuarà formant part de la graella de programació de la cadena pública catalana el curs vinent. Així ho afirmen les dues cares visibles del projecte, l'economista Xavier Sala-i-Martin i el periodista Tian Riba. En una entrevista als micròfons de RAC1 , tots dos assenyalen que no hi ha hagut "cap interès" per part de TV3 per tirar endavant una tercera temporada. "Si fos només la qüestió econòmica, ens ho haurien dit", assenyala Riba.Per aquest motiu, han decidit exportar el projecte i provar d'internacionalitzar-lo. "Portarem el programa a un públic més ampli", explica el periodista. Així, segons Sala-i-Martin, és molt possible que Economia en Colora faci el salt a d'altres mercats, com per exemple a Llatinoamèrica.

