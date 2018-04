El 3 de maig, possible data per aprovar la llei per investir Puigdemont a distància

Nova data assenyalada en vermell al calendari de l'independentisme: 3 de maig. Es tracta d'un dia en el qual és probable que es porti al ple del Parlament la reforma de la llei de la Presidència impulsada per Junts per Catalunya (JxCat) que hauria de convertir-se en el paraigües legal per investir Carles Puigdemont a distància . El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) s'ha de pronunciar sobre la constitucionalitat de la iniciativa, que ja ha estat qüestionada pel bloc constitucionalista.El termini per triar un nou president de la Generalitat s'acaba el 22 de maig, de manera que aprovar el nou marc legal el dia 3 permetria provar de nou la investidura de Puigdemont - ajornada el 30 de gener entre retrets mutus entre JxCat i ERC - i, en cas de decaure, encara deixaria temps per al pla D, que encara no està consensuat en les files independentistes.Un cop el CGE es pronunciï, hi haurà un període breu d'esmenes que es tancaria dilluns i que permetria l'oposició posicionar-se sobre el text final de la reforma de la llei, que també preveu nomenar consellers a distància. "Es tracta de fer un telegovern", ha reflexionat aquest dimarts Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC.Amb la delegació de vot de Toni Comín , teòricament JxCat i ERC ja no necessiten la CUP per sumar majoria simple en segona votació. Ciutadans, això sí, ja ha demanat al govern espanyol que faci mans i mànigues per impedir la participació de "dos fugits de la justícia" en la dinàmica parlamentària.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)