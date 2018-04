Els CDR donen suport als joves d'Altsasu i denuncien «sadisme polític i judicial» de l'Estat

Manifestació per reclamar la llibertat dels detinguts d'Altsasu. Foto: Wikicommons/Guaixe

Comunicat dels CDR en suport amb els joves d'Altsasu.⤵⤵⤵



▶Perquè la solidaritat no entén de fronteres i juntes farem front a aquest estat feixista i repressor.◀#AltsasukoakAske #Altsasu pic.twitter.com/1yUoYdG3Ec — #MésViusQueMai (@CDRCatOficial) 24 d’abril de 2018

Els CDR no han tardat a opinar sobre l'acusació de terrorisme pel qual es jutja vuit joves de la localitat basca d'Altsasu i, en un comunicat, han denunciat que es tracta d'un nou cas de "sadisme polític i judicial. Això és propi, segons diuen, "d'un Estat que empresona per motius ideològics i reprimeix amb crueltat les llibertats civils de les persones i pobles" i que no és, en cap cas, "terrorisme".D'aquesta manera, els CDR teixeixen paral·lelismes entre l'acusació de terrorisme d'Altsasu, i la investigació per terrorisme que es va traçar, també, a l'entorn de l'activista dels CDR Tamara Carrasco, que va haver de declarar com a "coordinadora" dels comitès , malgrat que es tracta d'un moviment que no té líders formals ni cúpula."La barbaritat que estan fent amb els joves d'Altsasu pretén atemorir-nos a tots i totes perquè no ens defensem de la violència de l'Estat", consideren. Un gest, doncs, que torna a vincular el País Basc amb Catalunya per part del poder judicial i que, segons creuen, busca enviar un missatge de la por als moviments independentistes. "El cas d'Altsasu no és terrorisme, és repressió de l'estat espanyol", han declarat, tot considerant que, a més, es tracta de la "mateixa estratègia" que s'aplica a Catalunya: "Criminalitzar la dissidència amb falses acusacions policials i amb la connivència dels mitjans de comunicació espanyols i la majoria dels seus partits polítics".

