Cs exigeix a Rajoy que impugni al TC la delegació de vot de Puigdemont i Comín

El xoc existent entre el govern espanyol i Ciutadans es trasllada al Parlament. La líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha exigit aquest dimarts a l'executiu que lidera Mariano Rajoy que "reaccioni" davant la delegació de vot de Carles Puigdemont i Toni Comín . En aquest sentit, ha demanat que aquesta delegació sigui recorreguda pel govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC) per tal que sigui suspesa. "S'està posant el Parlament al servei de dos fugits de la justícia, la Moncloa no fa res i nosaltres estem liderant la resposta", ha ressaltat Arrimadas."El govern espanyol té uns recursos que no té ningú més. Demanem que es posin a treballar, a vegades trobem a faltar una reacció", ha apuntat la dirigent de Ciutadans. El vot delegat del president a l'exili i del diputat d'ERC suposa un nou xoc entre els liberals i el PP que se suma al presumpte ús de diner públic per fer possible el referèndum de l'1-O, al màster de Cristina Cifuentes i a la pugna pels pressupostos. Uns comptes per als quals hi ha un acord però que un gest del PP amb els presos d'ETA per contentar el PNB podri pertorbar, segons assenyalaven ahir dirigents del partit taronjaArrimadas també s'ha volgut referir a la presumpta "violència" generada arran del procés català. En aquest sentit, la dirigent liberal ha indicat que promouran una declaració institucional per "condemnar" les pintades contra seus del partit -la de L'Hospitalet de Llobregat, segons la formació taronja, ha rebut dotze atacs"- i els escarnis. "N'estem tips", ha exclamat Arrimadas, que ha acusat l'independentisme de "blanquejar" la "violència".Al seu torn, la portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha donat suport a la delegació de vot de Comín, però ha alertat igualment els independentistes que "ja tenen tots els números per fer un Govern ja". Un acord que veu necessari en "moments d'excepcionalitat democràtica que estan ratllant l'absurd prohibint fins i tot colors" per tal de "resistir millor aquesta ofensiva autoritària i avançar en drets socials i nacionals". La situació actual, de fet, creu que és "insostenible per a Catalunya, els actors polítics de l'Estat" i creu que "tothom té urgència perquè hi hagi un Govern".En tot cas, la dirigent dels comuns ha lamentat que el ple del 3 de maig votarà una proposta de resolució de Cs contra el implicació dels sindicats en manifestacions com la de fa dos caps de setmana, contra la situació de presos polítics, ja que creu que la iniciativa dels liberals atempta "contra llibertat sindical" i evidencia que pretenen "continuar vivint de la confrontació". Igualment, ha criticat que aquest dimarts s'aprovarà una "llei que va impulsar el PDECat i que comptarà amb el suport del PP, Cs i PNB" contra les ocupacions. "Van de la mà on sempre, escullen els fons voltors i no la gent", ha asseverat, i s'ha mostrat sorpresa que les "votacions a Madrid siguin tan diferents que les que tenen lloc a Catalunya".Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC, ha indicat que presentaran una reconsideració contra la delegació de vot que es debatran demà a primera hora abans del ple en sengles reunions de la mesa del Parlament i de la junta de portaveus. Granados ja compta que la majoria independentista, això sí, tombarà la reconsideració i que Comín i Puigdemont podran participar en les votacions de demà.La portaveu parlamentària del PSC ha apuntat la possibilitat que sigui el TC qui presenti un incident d'execució per evitar la participació dels dos membres del Govern exiliats, però no ha volgut fer cap demanda explícita cap al govern espanyol.

