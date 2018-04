​Mor un home en caure per un terraplè de 10 metres a la fàbrica Seat

Un jardiner que treballava a les instal·lacions de la fàbrica Seat va morir aquest dilluns després de caure amb un tractor talla gespa per un terraplè d'entre 10 i 12 metres. Aquesta és la zona que separa el Centre de Recanvis de la fàbrica de Martorell. La víctima era un treballador de l'empresa Estudios y Contratas Silvicolas, subcontractada per Acciona.En un comunicat, CCOO ha exigit "celeritat" en la investigació oberta per aclarir les circumstàncies de l'accident i determinar si es complien les mesures de seguretat necessàries per desenvolupar l'activitat sense riscos. A més, ha anunciat que prendrà les "accions oportunes per depurar responsabilitats". Per la seva banda, fonts de l'empresa automobilística han assegurat a l'ACN que estan col·laborant en la investigació per aclarir els fets.Arran de l'accident, CCOO ha tornat a denunciar la política de subcontractació en cadena perquè suposa una "precarització de les condicions de treball que es tradueix també en una precarització de les mesures de prevenció, que posen en risc la seguretat i la salut laboral dels treballadors i treballadores".

