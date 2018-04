Absolts dos treballadors d'una ambulància acusats d'abusar sexualment d'una pacient

L'Audiència de Barcelona ha absolt dos treballadors sanitaris, que van ser jutjats per abusos sexuals a una dona en una ambulància l'agost del 2015 a Barcelona. Ara, però, el tribunal considera que no hi ha prou proves que acreditin aquesta suposada agressió, i ha absolt els dos homes, que durant el judici també van defensar la seva innocència.Una de les proves principals que s'havia exposat al judici per justificar l'agressió eren els 15 minuts que el vehicle havia estat aturat molt a prop de l'Hospital Sagrat Cor, on traslladaven la dona perquè es visités al centre sanitari.Tal com han explicat els dos sanitaris, la dona insistia en anar a casa seva, i com que no la van fer canviar d'opinió, aquesta va acabar firmant l'alta voluntària i la van portar a casa, ja que els havia dit que no tenia diners per agafar un taxi. També, al·legaven, per l'estat d'"embriaguesa" en què es trobava, i l'hora que era, passades les dues de la matinada.Per contra, la víctima va explicar, en la seva declaració durant el judici, que quan va recuperar el coneixement després de desmaiar-se, es va trobar "tombada en una llitera, amb un penis introduït a la boca i un altre a la vagina". La dona va dir que els sanitaris la van obligar a firmar la renúncia a l'hospital abans de deixar-la sortir de l'ambulància i que la van traslladar a casa seva. També va assegurar que no anava èbria i que s'havia desmaiat perquè s'acabava de prendre una medicació forta per la fibromiàlgia i la fatiga crònica.La Fiscalia donava plena veracitat al testimoni de la dona, i demanava set anys de presó per un delicte d'abusos sexuals.

