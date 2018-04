El PP reclama al PDECat i a ERC que es «desempalleguin» de Puigdemont

Alejandro Fernández, portaveu parlamentari del PP, ha defensat aquest dimarts que el PDECat, ERC i part de Junts per Catalunya (JxCat) tenen unes "ganes boges de desempallegar-se" de l'estratègia "suïcida" de Carles Puigdemont, i ha demanat que tinguin la "valentia" de dir el mateix "en públic que en privat". "Ens agradaria que s'atrevissin a fer-ho", ha indicat Fernández en roda de premsa des del Parlament, durant la qual ha apuntat que Puigdemont "només vol aprofundir en el desastre".El dirigent del PP ha aprofitat el faristol per carregar contra l'escridassada que va rebre ahir -l'encara- president del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, durant la jornada de Sant Jordi a Badalona . "El separatisme es va carregar l'Onze de Setembre i van camí de carregar-se Sant Jordi. No és la diada del politiqueig", ha apuntat Fernández, que ha observat una "degradació" rellevant en la convivència.Entre les mostres de suport que ha rebut Albiol hi ha les d'Inés Arrimadas, líder de Ciutadans al Parlament, i de Santiago Abascal, màxim dirigent del partit ultra VOX.

