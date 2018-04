Dur càstig a Jordi Sànchez per gravar un missatge per a la campanya

El tribunal de la Inquisició eren escolans de Montserrat en comparació de tota la xusma que té poder per fer i desfer el que els roti : jutges, fiscals, Pn, GC ...

Les seqüeles del franquisme encara són vives ,més que mai i ningú té interès en modificar-ho

Encara hi ha algú que no entengui que vulguem marxar ? El que és estrany és que hi hagi tanta i tanta gent que es conformi amb el que hi ha sense aixecar la veu. Tant bé els va .?