El Parlament tomba les maniobres de Cs i reafirma la querella contra Llarena

Roger Torrent Foto: Adrià Costa

La mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts seguir endavant amb la querella per prevaricació contra el magistrat Pablo Llarena malgrat la petició de reconsideració de Ciutadans. L'òrgan rector de la cambra s'ha reunit a les deu, després s'ha escoltat el criteri de la junta de portaveus i, un cop acabada, la mesa s'ha tornat a citar per desestimar la reconsideració del partit taronja, que ara es prepara per presentar un recurs contenciós administratiu que freni la decisió de Roger Torrent."No pot ser que es destinin diners públic per defensar un interès particular", ha assegurat Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, en roda de premsa mentre s'estava celebrant encara la reunió de la mesa. Els serveis jurídics de la cambra, en tot cas, han rebut l'encàrrec de seguir endavant amb la querella. Els lletrats, durant la junta de portaveus, han tornat a plantejar dubtes sobre la conveniència de la demanda.La mesa també ha decidit permetre el vot delegat de Toni Comín, diputat d'ERC a l'exili, després que així ho demanessin formalment ahir els republicans . La decisió s'ha pres amb els vots favorables de la majoria independentista de l'òrgan rèctor de la cambra, segons fonts parlamentàries. Aquest moviment aplana la investidura, perquè Junts per Catalunya (JxCat) i els republicans ja no necessitarien la CUP per triar un candidat a la presidència de la Generalitat en segona votació, en la qual els 66 vots de les dues primeres forces serien suficients per obtenir majoria simple.Comín era l'únic diputat del Parlament que va marxar a l'exili que encara no havia demanat la delegació de vot: l'últim a fer-ho va ser Carles Puigdemont. La petició de delegació és polèmica, ja que el Tribunal Constitucional (TC), en una interlocutòria, va advertir que els membres del Parlament sobre els quals pesa una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó "no podran delegar el vot en altres parlamentaris". El president a l'exili ja va votar en l'últim ple a través d'Elsa Artadi, portaveu de JxCat a la cambra, i Comín ho hauria de poder fer ja demà mateix.ERC i JxCat -que tenen majoria a la mesa- defensen que tant Comín com Puigdemont s'han posat a disposició judicial en els països en els quals estan ara, Bèlgica i Alemanya respectivament, de manera que consideren que poden delegar el vot encara que en el seu dia no compareixessin davant del Suprem. Com que existeixen mesures cautelars privatives de llibertat absoluta -cap dels dos poden sortir dels països on resideixen-, els seus partits interpreten que passa com amb els diputats presos -Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Josep Rull i Jordi Turull-, que sí que han pogut votar sene traves.Els vots de Comín i Puigdemont són clau per desencallar la legislatura: si poden votar, JxCat i ERC sumen 66 escons, suficients contra els 65 que sumen Cs, PSC, PP i comuns per investir un president en segona votació. No obstant això, si els vots de Comín i Puigdemont s'impugnen i no fossin considerats vàlids, a JxCat i ERC els seria impossible investir un candidat en segona volta si no convencen la CUP que els seus quatre abstencions es converteixin en vots afirmatius.En tot cas, però, el desenllaç de la investidura no es preveu proper. El més probable, segons fonts parlamentàries, és que tot plegat s'allargui fins a dates properes al 22 de maig, que és quan venç el termini per escollir nou president si no es vol anar a noves eleccions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)