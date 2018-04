Colau recorda a Manuel Valls que ja ha «fracassat» a França

Ada Colau i el gerent d'Habitatge, Javier Burón Foto: Jordi Bes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dimarts que a la capital catalana "ha causat molta sorpresa" l'aposta de Ciutadans perquè l'exprimer ministre francès Manuel Valls sigui el candidat del partit a les pròximes eleccions municipals del 2019 . "Sorprèn que es vagi a buscar un candidat a l'estranger que porta moltíssims anys de vida política a França, on per cert la seva carrera ha fracassat", ha subratllat, preguntada en una roda de premsa sobre habitatge per una candidatura de Valls, i l'ha acusat de no tenir coneixement sobre la ciutat.Segons l'alcaldessa, Valls "no ha trepitjat carrer" i desconeix els barris i els seus problemes, motius pels quals ha opinat que "és un tipus de candidatura que a la ciutat de Barcelona no sembla molt adequada". En la seva opinió, "els ciutadans esperen del candidat o candidata algú que trepitgi el carrer, conegui la ciutat, hi faci vida i tingui projecte de ciutat, i que es presenti a les eleccions per parlar de Barcelona i no d'altres qüestions", referint-se així al debat polític obert a partir del procés català.Preguntada per les pintades i protestes en seus de partits polítics o contra els seus representants, com les pintades que ha denunciat el PSC la xiulada que va rebre Xavier García Albiol (PP) per Sant Jordi , l'alcaldessa ha considerat, pel que fa a la xiulada, que forma part "de la llibertat d'expressió en democràcia", i ha subratllat que qualsevol càrrec públic "sap que s'enfronta a la crítica". Ha agregat que una altra qüestió són les agressions i els actes vandàlics, que creu que "no és una actitud democràtica i no ajuda a resoldre cap conflicte".

