El «Sherpa sonor» de l'Etnològic porta les melodies del món a les biblioteques

Programa "Sherpa sonor" Valentina Sousa Duo



A què sona el Pacífic americà? A una estimulant barreja sonora, mestissa, polirítmica i plena de màgia.

Intèrpret: Valentina Sousa i dúo; marimba i percussió



Data: 04.05.2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món



Data: 09.05.2018

Espai: Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver (Comte Borrell, 44)



Pedro Burruezo



Poesia i música de l'àrea mediterrània, plantejades des de la perspectiva sufí. Esteu convidats a amarar-vos de mística, bellesa, espiritualitat i transcendència en un viatge sonor de paradigmes humanistes.

Intèrprets: Pedro Burruezo i trio; ud, guitarra i violoncel



Data: 18.05. 2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món



Data: 30.05.2018

Espai: Biblioteca Jaume Fuster (Pl. de Lesseps, 20-22)



Esther Serrano



Sons mexicans que us faran pensar en un "altar de muertitos" tan típic de la cultura d'aquest país de l'Amèrica Central. Deixeu que us expliquin històries, us recitin poemes i us cantin cançons... des d'una perspectiva femenina. Pensareu en Frida Kahlo i en tantes d'altres dones combatives i plenes de talent que han nascut aquí.

Intèrprets: Esther Serrano dúo; guitarra i piano



Data: 01.06. 2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món



Data: 06.06. 2018

Espai: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé (Murtra, 135-145)



Binod Katuwal

Prepareu les orelles per als sons mil·lenaris de cultures com les del Nepal i l'Índia, servits per un multi instrumentista capaç de transportar-nos als espais mes recòndits de la terra sagrada.

Intèrpret: Binod Katuwal



Data: 15.06. 2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món



Data: 20.06. 2018

Espai: Biblioteca El Clot-Josep Benet (Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38)



Mediterráneos



Musica de tradició oral mediterrània passada pel tamís urbà d'una gran ciutat com Barcelona. Per una vegada, la tradició i la transgressió van de la mà,

Intèrprets: Veu i quartet; piano, duduk, guitarra i violí



Data: 29.06. 2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món



Data: 04.07. 2018

Espai: Biblioteca Francesca Bonnemaison (Sant pere més Baix, 7)



Julio Carbonell



El pont intercultural que constitueix l'herència yoruba (un destacat grup ètnic originari de l'oest africà) ens durà a passejar per Àfrica i Amèrica. I és que el jove músic Julio Carbonell reinterpretarà la tradició musical d'aquest col·lectiu humà. Coneixereu un multiinstrumentista cubà que viu a Barcelona, on ja és tot un referent de l'escena musical afrodescendent i jazzística de la ciutat.

Intèrprets: Julio Carbonell i dúo; timbals batá, saxòfon tenor, teclat.



Data: 13.07. 2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món



Data: 18.07. 2018

Espai: Biblioteca Montserrat Abelló (Comtes de Bell-Lloc, 192)



Cordes del Món



Una formació de cordes ens proposa un viatge musical pels cinc continents ple de saviesa antropològica. Els perfums, els colors, els balls, la gastronomia popular i les mil històries i llegendes de diversos pobles de tot el planeta, fets música.

Si es va amb infants, aquesta darrera sessió del cicle inclou un concert familiar en el que els més petits podran ballar al ritme de cançons que ens expliquen llegendes i contes d'indrets llunyans.

I, a més, després del concert hi haurà un petit tast d'Aigua de Jamaica, una beguda feta amb hibisc que és típica de Mèxic, el Carib, l'Àfrica i l'Índia.

Intèrprets: Veu i un quartet de piano, duduc, guitarra i violí



Data: 27.07.2018

Espai: Museu Etnològic i de Cultures del Món

Diuen que els objectes tenen ànima. El que és segur és que tenen música, com s'encarrega de demostrar el cicle Sherpa sonor del Museu Etnològic . La tercera edició d'aquests concerts de petit format segueix sent tan singular i especial com sempre, amb la música fent de guia pel museu, tot envoltant les sales i les peces amb els seus sons originaris. Una proposta que converteix les melodies del món en "sherpa" i que entén la música com la millor via per conèixer una cultura, i per preservar-ne la memòria de tot allò viscut.La tercera edició del projecte arriba amb novetats que n'amplien el radi d'acció: enguany, el cicle creix i no es limita a les dependències del museu sinó que s'estén fins a les Biblioteques de Barcelona. En total, la programació compta amb tretze concerts, set dels quals es faran a la seu del museu i sis més en les diverses Biblioteques que s'han afegit a la iniciativa. Cadascun dels concerts tindrà una durada d'uns quaranta minuts, amb una presentació prèvia de la zona de la qual procedeix la música que s'interpretarà, a càrrec d'un expert.Tal com expliquen els mateixos organitzadors, el Sherpa sonor d'enguany és "més viatger que mai", un esperit que farà que gairebé tots els concerts que s'organitzen al Museu Etnològic i de Cultures del Món –normalment en divendres– es repeteixin el dimecres de la setmana següent en alguna de les Biblioteques de Barcelona. En el cas dels concerts que es fan a les dependències del Museu, l'activitat estarà seguida d'una petita visita guiada a les instal·lacions. També, com és tradició, la sessió que tancarà el cicle al mes de juny serà una gran festa familiar.El compositor i escriptor Ernesto Briceño , responsable del projecte musical barceloní Cordes del Món, és l'encarregat de comissariar el cicle, així com de seleccionar els sherpes sonors d'enguany. Aquest 2018 seran: Valentina Sousa (musical del Pacífic Americà), Pedro Berruezo (musical del Mediterrani i Sufi), Esther Serrano (Mèxic des de la perspectiva femenina), Binod Katuwal (Àsia i sons ancestrals Índia Nepal), Mediterranis (viatge per la tímbrica comuna mediterrània, Àfrica, Europa i Mig Orient), Julio Carbonell (Àfrica, Amèrica i món Yoruba avui, i Cordes del Món (música dels 5 continents).La inauguració i inici del cicle serà el 4 de maig, a les vuit del vespre al Museu Etnològic i de Cultures del Món (Carrer Montcada 12), on es presenten les activitats en un acte on es podrà escoltar Josep Fornés, director del Museu Etnològic i de Cultures del Món i el mateix Briceño, comissari i director del Sherpa sonor.

