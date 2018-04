Els promotors de la renda garantida sospesen fer una vaga de fam per exigir el compliment de la llei

El portaveu de la comissió promotora de la renda garantida, Diosdado Toledano Foto: Sara González

Els promotors de la renda garantida de ciutadania titllen d'"escàndol públic" i de "violència social" els incompliments de la llei que denuncien que s'estan produint des del departament de Treball de la Generalitat. Asseguren que a hores d'ara hi ha 40.000 expedients sol·licitats -de les més de 75.000 cites prèvies fins al febrer- que no han obtingut resposta i que s'estan produint denegacions poc argumentades a col·lectius especialment vulnerables com els sense sostre i les famílies monoparentals. El portaveu de la comissió promotora, Diosdado Toledano, ha afirmat que la situació és tan greu que en aquests moments s'estan plantejant mobilitzacions, com ara una "vaga de fam indefinida".Toledano ha desplegat tot el memorial de greuges que denuncien que s'estan produint . D'entrada, assenyalen que s'està incomplint el silenci positiu que preveu la llei si transcorregut el termini de temps fixat l'administració no ha donat resposta al sol·licitant. També que es demana de forma reiterada la documentació als sol·licitants sense tenir en compte les dates de recepció de la informació ni el reconeixement que aquestes persones ja van lliurar la paperassa. Denuncien denegacions poc justificades així com la negativa del departament de Treball a fer públiques les xifres sobre les resolucions acceptades o denegades.El portaveu de la comissió atribueix la responsabilitat a la secretaria i la direcció del departament. "Ens diuen que el 155 no hi té res a veure", ha insistit. En tot cas, Toledano ha admès que si hi hagués un Govern seria més fàcil que hi hagués una pressió al departament per garantir el compliment de la llei La comissió promotora ha llegit algunes de les cartes que reben dels afectats, com ara el cas d'una família monoparental que a l'agost se li acaba la prestació dels 430 euros mensuals d'ajut familiar i que des de l'11 d'octubre que va sol·licitar la renda garantida no ha rebut resposta a l'estat del seu expedient. També una altra en una situació similar que, en aquest cas, només rep un ajut de 180 euros en aquests moments, i una altra que en cobra 426 d'ajut familiar però que més de la meitat l'ha de destinar a pagar el lloguer i que assegura no tenir diners per venir a Barcelona per veure si té dret o no a cobrar la renda garantida.Davant d'una situació que asseguren que és d'extrema urgència, els promotors han demanat la intervenció del Síndic de Greuges i estan assessorant els sol·licitants perquè presentin recursos contenciosos administratius. La comissió ha agraït el suport rebut per part de Cs, el PSC i Catalunya en Comú i han lliurat una carta en la qual insten el Parlament a fer complir la llei que va ser aprovada per unanimitat el 12 de juliol del 2017, a implicar-se perquè es facin els abonaments dels requeriments beneficiats pel silenci administratiu, a impulsar una revisió dels procediments que s'estan seguint al departament i una revisió també de les denegacions que s'estan produint.

