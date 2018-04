València treballa per acollir la World Race 2019 i busca la implicació del govern espanyol

La Barcelona World Race. Foto: ACN

L'alcalde de València, Joan Ribó, el director del Consorci 2007 de la Marina, Vicent Llorens, i representants de la plataforma World Race, creada per empresaris i aficionats a la nàutica, s'han reunit aquest dilluns per explorar les vies perquè la ciutat pugui acollir l'edició 2019 de la Barcelona World Race suspesa per la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) davant les dificultats per trobar patrocini per la inestabilitat política . En declaracions als mitjans, Ribó ha confirmat l'interès de la ciutat per acollir la prova esportiva i ha indicat que s'ha analitzar de manera seriosa, avaluant "avantatges i costos". Així mateix, l'alcalde ha dit que caldria que el govern espanyol (que forma part del consell rector de la Marina Reial, on se celebraria l'esdeveniment) s'impliqués efectuant una declaració d'interès general que possibilités que determinades empreses poguessin ajudar i tinguessin avantatges fiscals".La decisió final sobre on serà finalment la World Race de vela la prendrà l'associació Clase Imoca, que engloba els patrons i els equips de la regata, abans del mes de juny. Joan Ribó ha dit que hi ha "bones perspectives" i que el consistori vol projectar la ciutat al món "però no endeutar-nos fins a les orelles".L'alcalde ha indicat que no tots els esdeveniments són positius i ha recordat que en el cas de la Formula 1, "va tenir més perjudicis que avantatges". Amb tot, ha indicat que és "optimista "i que la decisió final es prendrà "avaluant costos i beneficis perquè els diners són de tots els valencians".Preguntat sobre si la prova nàutica tindrà el mateix recorregut i característiques que a Barcelona, l'alcalde ha dit que volia "separar" el fet que la World Race hagués marxat de la capital catalana. "Estava a Barcelona però ara no està enlloc, podria estar a Bilbao o a Galícia, no a Madrid per motius obvis, però nosaltres si tenim una possibilitat l'aprofitem. No la furtem a ningú sinó que està ahí i treballem il·lusionadament", ha puntualitzat.Ribó ha indicat que la voluntat és que "València tingui un paper destacat i que fos punt de sortida i arribada" i que treballa en les condicions perquè no són les mateixes tenint uns patrocinis "ajudats fiscalment". En aquest punt ha reiterat la importància de la implicació del govern espanyol declarant l'esdeveniment d'interès general.Per la seva part, el director general del Consorci València 2007 la Marina Vicent Llorens ha explicat als mitjans que està coordinant l'expedient de la candidatura, que es troba en una fase avançada, i que a l'interès de la ciutat s'uneix el de la resta d'administracions territorials. En la línia de l'alcalde, Llorens ha dit que el govern espanyol (que forma part d'aquest consorci) ha de decidir sobre els avantatges fiscals per aconseguir patrocinis.Sobre la rebuda a la candidatura valenciana, el director general ha dit que la Marina "juga en territori fàcil" per l'experiència de la Copa del Amèrica de Vela i la infraestructura ja creada. En aquest sentit, el director general del consorci ha dit que quan l'organització i els equips han conegut l'interès de la ciutat ho han rebut de manera positiva perquè la major part de regatistes coneixen València, que té "unes condicions perfectes per acollir un esdeveniment d'aquest tipus".

