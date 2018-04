Desmantellat un grup vinculat als ultres del Barça que entrava tones de cocaïna al port de Barcelona

La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta organització criminal internacional, responsable d'introduir a Europa més de 10 tones de cocaïna a través del port de Barcelona durant els últims 10 anys. Un complex entramat que encobria una gran fortuna, oculta en propietats immobiliàries, repartides entre testaferros i familiars, i amb importants vinculacions amb un dels líders dels Casuals, la secció més ultra dels Boixos Nois.Ara, en el marc de l'operació anomenada Pòrtic, l'institut armat ha detingut 14 persones relacionades amb el cas, i ha intervingut 470.000 euros en efectiu, 30 vehicles de gamma alta, i ha bloquejat immobiliàries per més de 25 milions d'euros. Aquests diners estaven fluctuant entre centres immobiliaris , places de garatge, dos aparcaments al centre de Barcelona i un hotel a Pineda de Mar. També s'han bloquejat 128 comptes bancaris.Un dels detinguts és un dels caps del grup ultra de l'afició del Barça Casuals, que ja acumula diversos judicis per agressions i tràfic de drogues. En concret, el detingut estava relacionat amb l'encàrrec d'apallissar un expresident del FC Barcelona a canvi de 30.000 euros.En la trama de tràfic de cocaïna, explica la Guàrdia Civil, ell era, suposadament, l'encarregat d'exercir violència -si era necessari- en qualsevol de les activitats il·lícites de l'organització, a través de les seves vinculacions amb grups d'origen rus, experts en ajustos de comptes com a mitjà coercitiu, que s'usaven per cobrar serveis pendents de pagament.De fet, la banda tenia relació amb organitzacions europees i sud-americanes dedicades al narcotràfic, i tots els seus membres adoptaven grans mesures de seguretat en les seves reunions. Entre aquestes, canviaven els vehicles, utilitzaven motos per traslladar-se, així com terminals mòbils coneguts com encrochats, que garanteixen el secret dels missatges i dificulten la investigació.El grup presumptament assegurava que les remeses de cocaïna sortissin del port de Barcelona per ser lliurades -principalment per carretera, en camions de mercaderies voluminoses- a altres grups delictius. Per fer aquest tràmit, controlaven els moviments dels estibadors, el personal de seguretat i els treballadors portuaris de la terminal de contenidors del port.En el marc de l'operació, s'han practicat 24 escorcolls a Barcelona, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Cervelló, Sitges, Prats i Sansor i Santa Oliva. També s'han confiscat dos quilograms de marihuana, 40 plantes de marihuana, 200 grams de cocaïna, 100 grams d'haixix, dos quilograms de substància de tall, eines per a la manipulació i adulteració de droga, inhibidors de freqüència, un arma simulada, rellotges de luxe, diamants i nombrosa documentació relacionada amb els delictes investigats.

