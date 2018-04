JxCat, ERC i la CUP veuen en risc el dret de vaga pel judici contra l'aturada del 8-N

El dret a vaga està en perill a l'estat espanyol. Això denuncien Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP, que aquest dimarts han fet costat a la Intersindical-CSC, que dimecres afrontarà un judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la vaga general celebrada el 8 de novembre i convocada en solitari per aquest sindicat, arran d'una denúncia de Foment del Treball. Un judici enmig d'un "context general a l'estat espanyol de limitació de drets fonamentals com el de vaga", ha denunciat el vicesecretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló.Així, el dirigent sindical ha denunciat que "la vaga és una eina de protesta de les classes populars i volen restringir una eina com aquesta", fet que "tindria unes conseqüències molt nocives per la societat catalana". La patronal, que ja va intentar frenar sense èxit la vaga en primera instància, argumenta en la denúncia que aquesta tenia motivacions polítiques -i ho sustenta amb declaracions dels màxims dirigents de CCOO i UGT a Catalunya -, ja que va ser aprofitada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) per aturar diverses vies i infraestructures, en favor del mandat de l'1-O i contra la repressió de l'Estat.Perelló, però, recorda que "el motiu principal de la convocatòria era el decret de fuga exprés d'empreses, que amenaçava els interessos del teixit productiu d'aquest país i, de retruc, de les classes treballadores", a més de les lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional, que afecten als treballadors. "El dret de vaga corre perill", ha alertat, motiu pel qual ha cridat a manifestar-se a les 10h, davant del TSJC, en solidaritat amb la Intersindical-CSC, just mitja hora abans de l'inici del judici, com ja han fet sindicats de més de 20 països "Cridem a la participació, la solidaritat i el suport mutu per evitar més restriccions de drets fonamentals", ha afirmat, així com s'ha mostrat convençut que la denúncia no té sentit i que la vaga va ser laboral i legal: "Tenim la consciència molt tranquil·la, vam fer les coses com les havíem de fer, amb temps, ordre i fons". Igualment, ha anunciat que l'1 de maig faran una manifestació amb el lema "Per la República dels drets socials", que sortirà a les 17.30 de la plaça d'Urquinaona de Barcelona.Al seu torn, la diputada de JxCat Teresa Pallarès ha situat també el judici dins el procés de laminació de drets a l'Estat i ha destacat que "és la tasca parlamentària la de trobar els punts de connexió entre els agents socials". En tot cas, ha insistit que dona suport al sindicat perquè "la regressió de drets fonamentals que viu el nostre país no sigui un exemple en què hi trobem la normalitat en el dia a dia".Igualment, el diputat d'ERC Jordi Albert ha subratllat que el seu partit estarà "sempre al costat del dret a vaga", especialment com les del 8-N, que estava "convocada amb temps, amb forma i amb fons", cosa que s'evidenciaria perquè "no es van aplicar mesures cautelars". Per això, els republicans mostren "ple suport a la Intersindical-CSC i a la mobilització de demà" contra l'intent de "criminalitzar un dret fonamental de tots i totes".Finalment, el diputat de la CUP Vidal Aragonés ha criticat que l'Estat ataca "qualsevol expressió de l'estat de dret" i "l'exercici de drets fonamentals". Per això, ha agraït "que la Intersindical-CSC convoqués el 8 de novembre per fer una jornada de vaga" i ha lamentat que la denúncia de Foment "no té sentit", ja que culpa el sindicat dels talls de carretera, però no hi ha "ni una sola identificació de quins talls de carretera i qui de la Intersindical-CSC participava d'aquests talls", així com afirma que es tracta d'una organització només present en el sector públic, quan en realitat també té delegats en el sector privat.Segons el parlamentari anticapitalista, la patronal basa la denúncia en l'argument "que la Intersindical-CSC no pot convocar vaga perquè no és un sindicat representatiu", fet "contrari al que ve dient el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem", així com "es demanen danys i perjudicis de 100.000 euros, sense concretar en base a què". "Si demà la Intersindical-CSC es troba amb una demanda com la que es troba és perquè va fer el que li pertoca com a sindicat", ha asseverat, motiu pel qual hi ha un intent de "criminalització a qui permet desenvolupar els drets".

