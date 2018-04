El Barça demana explicacions al govern espanyol i a la federació per la retirada de samarretes grogues

Samarretes grogues requisades durant la final de la Copa del Rei. Foto: ANC

El Barça ha demanat explicacions per escrit al govern espanyol i a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per l'actuació policial a la final de la Copa del Rei amb la confiscació de samarretes, bufandes i xiulets de color groc. "En funció de la resposta que tinguem, estudiarem quines són les accions que hem de tirar endavant", ha avançat el portaveu del club, Josep Vives, a RAC1.Igualment, des del club blaugrana neguen que el Barça estigués assabentat de la retirada d'elements grocs al Wanda Metropolitano. "És absolutament fals. Estem farts que ens manipulin d'aquesta manera", ha sentenciat Vives. "Hi va haver tres reunions per preparar el dispositiu de partit de la final de Copa. En l'última, presidida per la senyora Dancausa, es va dir que per seguretat s'aplicaria la llei", ha detallat el portaveu del club. "Ningú va posar sobre la taula si algú podria entrar a l'estadi amb una samarreta d'un color o un altre perquè això forma part d'un dret innegociable de les persones", ha insistit Vives."Se'ns va dir que s’aplicarien les mesures habituals en partits com aquest, l'aplicació de la llei. I això vol dir no conculcar els drets fonamentals de les persones perquè altra cosa és il·legal", ha ratificat el portaveu del Barça. "Quan ens vam assabentar del que estava passant ens vam quedar astorats. No ens ho podíem creure. Després, va venir la indignació", ha recordat Vives davant les primeres notícies dissabte al vespre sobre la retirada de samarretes, xiulets, pancartes i bufandes als aficionats del Barça."La nostra gent de seguretat va demanar explicacions amb responsables del dispositiu de seguretat. El policia del CNP que dirigeix la seguretat de l'Atlètic de Madrid i del Wanda Metropolitano va dir als nostres membres de seguretat que estava sorprès perquè no ho entenia", ha destapat el portaveu de l'entitat blaugrana, que ha afegit que la Confederació Mundial de Penyes del Barça ja està estudiant emprendre "accions en l'àmbit judicial" per una vulneració de drets fonamentals."Ha arribat un moment que nosaltres no podem transigir en qüestions com aquestes. Fins i tot, quan hi ha algú que es permet el luxe de titllar els nostres socis i aficionats de fanàtics. Els nostres socis són gent de pau i un exemple arreu", ha continuat Vives, fent referència a les darreres paraules del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que ha qualificat de "fanàtics" els qui portaven samarretes grogues a la final de la Copa del Rei.