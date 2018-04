L'Ajuntament de Barcelona preveu obrir el Centre de Recursos LGTBI a la tardor

" “No serà un gueto, ni un lloc tancat, sinó totalment obert perquè la ciutadania s’interrelacioni”

Mirta Lojo, coordinadora de la xarxa d'escoles i instituts per a la igualtat i la No-Discriminació Foto: Montse Erra

Segons l'OMS es necessiten 10 anys d’intervenció per provocar un canvi d’actitud. Foto: BTB Foto: BTB



"S'han posat mesures per fomentar l'ocupació entre el col·lectiu trans

L'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el Pla per assegurar la diversitat sexual i de gènere Foto: LGTB

El Centre de Recursos LGTBI i el programa Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació són dos exemples concrets del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 . L’Ajuntament el va posar en marxa fa dos anys per preservar els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.Una vella aspiració que aviat serà una realitat és el Centre Municipal de Recursos LGTBI que es construeix al carrer Borrell, 22, de Barcelona. El coordinador del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, Andreu Agustín, destaca que es treballa amb les entitats perquè s’inauguri a la tardor.Agustín comenta que “serà una primera acció d’atenció directa a persones amb la idea de pluralitat” i que s’ha pensat com un centre cívic de debat. “No serà un gueto, ni un lloc tancat, sinó totalment obert perquè la ciutadania s’interrelacioni”. Hi haurà serveis d’atenció directa: assessorament psicològic, jurídic i un espai per a entitats, moltes d’elles històriques, que treballaran juntes en un mateix entorn.Una altra acció del pla és el programa Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació de la direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’una prova pilot que s’ha aplicat durant els últims tres anys en onze centres.La psicopedagoga i doctora en Ciències de l’Educació Mirta Lojo n’és la coordinadora. Explica que la prova pilot s’ha acabat però el programa se segueix aplicant. Segons Lojo, la idea és que el proper curs 2018-2019 s’ampliï a quinze centre més i, amb els anys, s’incorpori a totes les escoles i instituts de la ciutat.Ara s’està fent el traspàs del programa al Consorci d’Educació de Barcelona (el 60% és la Generalitat i el 40%, de l’Ajuntament de Barcelona). Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es necessiten 10 anys com a mínim d’intervenció amb un programa per provocar un canvi d’actitud.El programa promou la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones i l’eliminació de qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. “Se n’ha fet una avaluació i s’ha comprovat que ha estat un èxit. Els resultats han marcat un canvi d’actitud de l’alumnat en l’acceptació de lesbianes, gais i persones trans”, assegura Lojo.Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació primer va formar el professorat en aquestes matèries. Mirta Lojo argumenta que l’objectiu és que l’alumnat vegi que forma part de l’entorn de totes les persones, de totes les famílies. “La idea va ser sempre que es treballés dins del currículum escolar ordinari. Com més normalitzat, més fàcil és interioritzar-ho”.En aquest sentit, la coordinadora del programa parla de “pluja fina, d’anar sembrant el camí perquè quan surti la diversitat d’opcions sexuals, cadascú triï els seus gustos, les seves preferències”. A més, Lojo sap que quan abans es comença, millor “perquè la canalla petita d’Educació Infantil té una capacitat d’acceptació enorme. És després, amb el temps, que es van construint els prejudicis”.El prejudicis també s’enderroquen amb accions destinades a visibilitzar la situació. El Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere va idear "Diversitat en curt", cinc curtmetratges que promouen valors com el respecte, la inclusió i la diversitat.Andreu Agustín recorda que “és un paquet pedagògic que es pot utilitzar a totes les escoles, amb una visió molt fresca. S’ha muntat amb directores i directors coneguts com Judith Colell, Miguel Bosch, Carla Subirana, Isaki Lacuesta i Isabel Coixet”.Fa dos anys, l’Ajuntament de Barcelona va engegar el Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 -el relleu del Pla Municipal per al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual 2010-2015- amb la voluntat d’incrementar-ne les accions. El pla actual consta d’unes 200 mesures específiques en el terreny de l’educació, salut, ocupació, cultura o esport i tenen l’objectiu de preservar els drets del col·lectiu LGTBI.No només s’adreça a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals sinó també al conjunt de la ciutadania, independentment del seu sexe, orientació sexual i identitat de gènere per construir una ciutat més respectuosa.Un és l’institucional, per garantir la incorporació de la mirada de la diversitat i de gènere a dins de l’Ajuntament. L’altre és el dels drets, d’accions per combatre les desigualtats i les violències derivades de l’orientació sexual i la identitat de gènere a la ciutat.A la meitat de l’aplicació, el coordinador del pla, Andreu Agustín, en fa un balanç positiu. “S’ha avançat molt en la formació i la sensibilització a dins de l’Ajuntament”, explica. Entre els exemples menciona els audiovisuals per explicar el significat de la Llei aprovada el 2014 a Catalunya que garanteix els drets de les persones LGTBI i vol eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.Segons Agustín, tothom necessita estar informat. “Malgrat tot, hi ha un desconeixement important sobre què significa orientació sexual i identitat de gènere. Això crea confusió, prejudicis. A vegades és més per desconeixement que per mala fe”.A més de la formació i la sensibilització al mateix consistori també s’han posant en marxa mesures per fomentar l’ocupació entre el col·lectiu trans. Andreu Agustín explica que hi ha clàusules socials que contemplen les persones trans com a prioritàries en la contractació social de l’Ajuntament.El Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona va néixer amb un pressupost de més d’un milió d’euros anuals. Va ser fruit del treball i les propostes d’entitats i col·lectius LGTBI, de la col·laboració institucional i de processos participatius com el Pla d’Actuació Municipal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)