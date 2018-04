Alumnes d'una escola de Terrassa presentaran una ILP al Parlament sobre etiquetatge

Alumnes de 2n d'ESO de l'escola Vedruna Vall de Terrassa presentaran, el pròxim dijous 26 d'abril, a la mesa del Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre etiquetatge, traçabilitat, consum responsable, ètica i transparència empresarial. La iniciativa, desenvolupada en el marc del seu Projecte Educatiu 9.2 Make it Visible, té l'objectiu d'impulsar una nova tecnologia en etiquetatge per tal d'oferir la màxima transparència sobre l'origen i els processos productius dels bens de consum que adquirim i, d'aquesta manera, que el consumidor tingui al seu abast tota la informació necessària per qualificar i triar l'article.Els alumnes del centre egarenc han desenvolupat un formulari ètic, a emplenar per part de les empreses de productes de consum, que servirà per categoritzar l'origen ètic del producte amb un sistema de punts visible finalment en la traçabilitat i l'etiquetatge del producte en qüestió. Aquesta informació es podrà obtenir a través del mòbil i sense la necessitat de descarregar cap aplicació. L'eix central del projecte es fonamenta en la col·laboració amb Twenty Corner, una petita empresa de Sabadell, dedicada a la traçabilitat ètica de productes de consum amb tecnologia NFC (Near Field Communication).D'aquesta manera, Vedruna Vall de Terrassa vincula Innovació Pedagògica, TIC, Empresa i Institucions amb l'ètica i valors tant en l'àmbit productiu com en el de consum. El projecte també ha servit mostrar als alumnes la utilitat del seu aprenentatge i donar-los protagonisme a l'hora d'elaborar aquesta ILP que presentaran al Parlament.

