​Colau amenaça de dur els desnonaments fins al despatx del ministre de Foment

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha carregat contra "l'ofensiva legislativa" de l'Estat per accelerar els desnonaments en cas d'una ocupació il·legal d'un habitatge. Abans que aquest mateix dimarts la comissió de justícia del Congrés aprovi una reforma legal en aquesta línia –que impulsa el PDECat amb el suport previst del PP, PSOE, Cs i PNB-, Colau ha criticat que es legisli "en el sentit contrari" a les necessitats que veu en el mercat del lloguer, i que es faci "sense responsabilitzar-se de les conseqüències", que acaben havent d'assumir els ajuntaments, segons ha remarcat.Colau ha criticat que el govern espanyol està donant "noves facilitats als especuladors per generar una nova bombolla immobiliària", ara del mercat del lloguer, que acabarà derivant en "milers i milers de desnonaments". Ha advertit que, si el govern espanyol persisteix amb la idea de facilitar-los, ella haurà de plantejar-se "mesures excepcionals" i dur els expedients dels llançaments fins al despatx del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, perquè "no pugui mirar cap a una altra banda".Per a l'alcaldessa, el que caldria ara seria "donar estabilitat al mercat del lloguer", i que es reformi la llei d'arrendaments urbans (LAU) per estendre els contractes dels tres als cinc anys, i que s'impedeixi per llei les pujades "abusives" dels preus. No obstant això, De la Serna ha tancat la porta a Colau de manera reiterada a aquestes dues peticions. "Si el govern del PP persisteix en l'estratègia de facilitar els desnonaments, haurem de fer que els desnonaments arribin al despatx del ministre que ara mateix està massa allunyat de la realitat", ha indicat, si bé no ha donat detalls de com pensa fer-ho.Les paraules de l'alcaldessa arriben un dia després que De la Serna responsabilitzés en el Congrés als governs municipals de Barcelona i Madrid de contribuir a la pujada dels preus del lloguer per "escassetat d'oferta". A parer seu, no promouen suficient habitatge social. Colau no ha contestat específicament aquesta intervenció, però ha dit que, quan el ministre fa referència a les dificultats d'accés a l'habitatge, i en general el PP quan es planteja accelerar els desnonaments, "demostra que a ells no els afecta" i que "no tracten amb la realitat sobre la que estan legislant", ha defensat Colau.L'advertència sobre els expedients dels desnonaments l'ha fet durant el balanç de la Unitat Contra l'Exclusió Residencial (UCER), que va crear per abordar els casos de desnonament. L'any passat, quan es van produir 2.519 desnonaments , va atendre un total de 2.351 famílies –que les formen 7.760 persones-, i moltes amb menors. Dels 1.362 casos resolts, només en el 16% (218 habitatges) s'ha aconseguit que els atesos es quedin a casa seva. El govern municipal ha defensat que les entitats financeres no estan ajudant a facilitar-ho malgrat que l'Ajuntament intenti fer de mitjancer.En el 42% dels casos resolts, l'Ajuntament ha aportat la solució. Aquí hi figura des dels pisos aconseguits per la mesa d'emergències fins als acords amb propietaris i l'establiment d'un lloguer social. En el 58% restant ha vingut donada per una combinació d'ajudes socials que ofereix el consistori i per recursos residencials no municipals, com ara pisos de lloguer a preu de mercat, o de familiars o amics, i amb el suport de les ajudes del consistori.

