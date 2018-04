VÍDEO Una candidata a senadora de Cs arrenca cartells del CDR amb un neonazi

Ahir a la plaça de la Font de #Tarragona Eva Sagardoy (senadora de C's) compartint "activisme" tabernià amb un Hammerskin? Després C's assegura que no és culpa seva que a les seves manis s'hi colin Ultres... Però si treballen colze a colze!!! https://t.co/fnIkkgCMVq — Laia Estrada (@EstradaLaia) 23 d’abril de 2018

Aquesta tarda han fet la clausura de les Jornades del @TarragonaCdr a l,estil tabarnià! pic.twitter.com/ccImNzRobP — Nina de Chartreuse (@NinaIvori) 22 d’abril de 2018

Que se m,ha tallat el començament! pic.twitter.com/4S9XPeWlq1 — Nina de Chartreuse (@NinaIvori) 22 d’abril de 2018

Ola amijo hammerskin, q ase? pic.twitter.com/gbRqeD4Fgg — Nina de Chartreuse (@NinaIvori) 22 d’abril de 2018

La regidora de la CUP a Tarragona ha denunciat a través de les xarxes socials que Eva Sagardoy, candidata a senadora de Cs i acompanyada d'un membre de la ultradreta, van arrencar cartells que els CDR de la ciutat havien penjat a les portes de l'Ajuntament aquest diumenge. Sagordoy, resident a Tarragona, es va presentar al Senat per Cs a Madrid però no va resultar escollida.Laia Estrada, també membre del Secretariat Nacional dels anticapitalistes, etziba que la política estava compartint "'activisme' tabernià amb un Hammerskin" i li retreu a la formació taronja que després "assegura que no és culpa seva que a les seves manis s'hi colin Ultres... Però si treballen colze a colze!!!".Tal com es pot veure en les imatges, durant un moment, l'home mostra un tatuatge relacionat amb els Hammerskin, un grupuscle neonazi dels més perillosos del món.

