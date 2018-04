L'unionisme també prepara la seva «Via Catalana»

Un home, amb un megàfon en una concentració unionista. Foto: Juanma Peláez

L'organització La Factoría Catalana prepara per a l'1 de juliol la seva pròpia "Via Catalana", a imatge i semblança de la que va fer l'independentisme el 2013, quan va cobrir d'Alcanar a La Jonquera. El "dispositiu" que preparen ells, segons ha informat Borbonia.org , és menys ambiciós i la seva voluntat és fer una cadena humana a través de l'AP-7 des de Barcelona i fins a la Jonquera. Tot això, sense "entorpir ni tallar la circulació".La Factoría Catalana, però, no descarta arribar fins a Tarragona si s'animen "els nostres germans Tabarnesos". Durant el recorregut, asseguren que mostraran senyeres, banderes espanyoles, d'Andalusia, d'Extremadura i pancartes donant la benvinguda a Catalunya i a Espanya en diversos punts del recorregut.El dia escollit és per aprofitar l'operació sortida/retorn, ja que el missatge va dirigit al turisme. Segons apunten, la seva voluntat és fer "visible l'altra cara de Catalunya, la que és diversa i amable, la que no talla carreteres ni tanca negocis". I ja fan els càlculs de la quantitat de gent que necessitarien: "30.000 persones garantiria un èxit absolut"

