​La desastrosa predicció de Tomás Roncero

A manca de cinc jornades per acabar la Lliga de futbol, i a diferència d'altres temporades, gairebé està tot dat i beneit. El Barça serà ja campió a la propera jornada, si aconsegueix tan sols un empat amb el Depor, que té un peu i mig a Segona Divisió; l'Atlètic de Madrid manté la segona posició, tot i que a molt poca distància del Reial Madrid, que ha signat una temporada nefasta (a les competicions estatals); i el València acompanyarà aquests equips a la Champions.El Diario Warca, una compte de Twitter en clau d'humor, ha recuperat les prediccions que va fer Tomás Roncero a l'inici de la Lliga, al programa El chiringuito de jugones , que presenta Josep Pedrerol. La veritat és que el periodista i subdirector de l'As no en va encertar ni una. I alguna de les patinades és de campionat.Roncero va predir que el Reial Madrid, el club del qual es fan incondicional, guanyaria la Lliga, seguit de l'Atlètic de Madrid i el Barça. En quarta posició, un equip sorprenent: Las Palmas. Els canaris, però, a aquestes alçades ja són matemàticament equip de Segona, junt amb el Màlaga.La pífia no ha passat desapercebuda a les xarxes on els usuaris s'han enriolat (i acarnissat) amb Roncero.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)