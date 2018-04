La Pimec desmenteix Gay de Montellà i augura bones perspectives per a l'economia catalana

El procés sobiranista "no ha tingut un impacte en el creixement de l'economia", ha assegurat el president de la Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep González. "Tenim una bona situació econòmica", ha sentenciat Josep González, destacant que "les inversions pinten bé i les exportacions també, com ho corroboren les xifres que mostra el Port de Barcelona". Les dades confirmen la bonança i desmenteixen les "posicions derrotistes dels darrers mesos".

González ha desmentit les declaracions fetes pel president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà , en què va anunciar que el creixement econòmic es podria veure estroncat durant una dècada o més per culpa del procés. González ha dit que no està d'acord amb Gay de Montellà, "però perquè no sé en què es basa per fer aquestes valoracions, perquè les dades, des del Fons Monetari Internacional a la Caixa, diuen el contrari". Les paraules del president de Foment han generat forta controvèrsia en els cercles econòmics Alhora, el líder de la Pimec ha insistit en la necessitat de posar fi a l'etapa d'interinitat política: "Urgeix recuperar l'estabilitat", ha afirmat, reclamant que "cal formar un Govern i com abans millor". González ha recordat les gestions fetes per l'entitat davant de totes les forces polítiques per transmetre la necessitat de posar fi al bloqueig.El president de la Pimec ha recordat "la defensa de les institucions catalanes" feta per l'organització, així com la condemna de "la violència, les intervencions i les decisions judicials que creiem desproporcionades". Ha lamentat que els missatges que han llançat en favor del diàleg i d'una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat.González s'ha mostrat confiat que el debat entorn els pressupostos generals de l'Estat dugui a bon port, però ha assenyalat els dubtes que planegen pel que fa a la política econòmica de l'executiu espanyol, com el pes enorme del deute, que és un element de preocupació. També ha donat un senyal d'alarma pel que fa a les infraestructures, on es manté "un plantejament d'inversions polítiques", assenyalant que estan previstos tres nous AVE, mentre que la dotació pressupostària del corredor mediterrani és manifestament insuficient. González també ha incidit en la necessitat d'un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes.González ha comparegut per informar de l'assemblea general que l'organització celebrarà aquesta tarda per aprovar el balanç de l'any 2017. El president de la Pimec ha subratllat "la solidesa dels números de l'entitat", amb uns ingressos de 15 milions d'euros, dels quals el 47% són de serveis i acords. El 2017 ha crescut en socis en un 12% i ara té 128.000 socis individuals i col·lectius, un fet considerat molt positiu en el context de crisi econòmica que s'està vivint.Aquest 2017 conclou el mandat de Josep González al capdavant de la Pimec. El president de l'entitat ha anunciat que l'executiva li ha demanat, per unanimitat, que torni a presentar-se per un altre període, i ell ho ha acceptat. Ha dit que se sent "en forma" i "té il·lusió" per encarar una nova etapa en què cal coronar el pla estratègic de l'entitat, en què les pime s'hauran de transformar-se a fons.

