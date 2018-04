​«Espanya de merda», el llibre que Alfred ha regalat a Amaia

Sant Jordi x @amaia_ot2017. Una publicación compartida de ALFRED (@alfred_ot2017) el 23 Abr, 2018 a las 2:32 PDT

El gilipollas de @Alfred_ot2017 le regala a la tonta (o se lo hace muy bien) de @Amaia_ot2017 el libro "España de Mierda" y estos dos personajes nos van a representar en @eurovision_tve de últimos no pasamos. — Tercio Valenciano (@TercioValencian) 24 d’abril de 2018

Aquest nano veurà Eurovisión per la tele, no actuarà ni a les festes de Belchite i acabarà tocant els dimecres al Mediterráneo però digueu-li que té pagada una cervesa i una tapa de morro. https://t.co/K6hZ9gyWQR — Joel Cockburn (@Joel_Cockburn) 23 d’abril de 2018

Esta es la pareja que nos representara en Eurovisión. Por mi como si los descalifican. Hasta en esto tienen que hacerlo mal. https://t.co/QPSWPziFOg — Rafael López-Diéguez (@RLDieguezAES) 24 d’abril de 2018

https://t.co/pjf3e011He

No me representan no he oído la canción y ni pienso verlos — M.A (@hamra_naz) 24 d’abril de 2018

@Alfred_ot2017 eres lo más RASTRERO Y CÍNICO DEL MUNDO. Y TÚ VAS A REPRESENTAR A ESPAÑA EN EUROVISIÓN??? Ojalá PIERDAS, HAGAS EL RIDICULO Y QUEDES EL ÚLTIMO POR COSAS COMO ESTA https://t.co/sdnlzAxPYL — Victor Del Estal (@vdelestal) 24 d’abril de 2018

Quina decepció... què trist.

Que decepción... que triste.https://t.co/ZPY4RRNBN2 — TABARNIA LIBRE 🇪🇸 (@OEstrach) 23 d’abril de 2018

Gracias @Alfred_ot2017 por hacer que conozca el libro de "España de mierda" de Albert Pla. Lo acabo de pedir y esperando a que llegue para leerlo. Pdt: muy orgullosa de que nos representeis en ESC, mas gente como vosotros hace falta! 😘❤ — AcordeQueen (@Carri1016) 23 d’abril de 2018

Nova polèmica a sobre la taula. Sant Jordi és un dia d'amor, en què les parelles acostumen a regalar-se roses i llibres. I així ho van fer Alfred i Amaia, els dos joves que representaran a Espanya al Festival d'Eurovisió i que són parella.Alfred, català resident a Barcelona, ha penjat un vídeo on es veu Amaia amb la rosa i, d'esquitllada, el llibre que li ha regalat: Espanya de merda, el debut literari del cantautor Albert Pla . La novel·la retrata una “Espanya de merda” de la que no se salva ningú.Les reaccions entre els seguidors de la parella no s'han fet esperar i les xarxes socials han tret foc a les últimes hores. No és la primera vegada que es vincula l'Alfred al sobiranisme, tot i que sempre ho ha negat.La majoria de comentaris a les xarxes socials són crítics, però alguns també aplaudeixen el regal. Us en fem un petit recull:

