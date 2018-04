VÍDEOS de la monumental escridassada a Albiol a Badalona, mentre repartia roses

Xavier García Albiol es planta el dia de Sant Jordi a fer campanya a la plaça de la Vila, i Badalona li respon aixi: pic.twitter.com/x67gzrL4xj — Hanxxs🎗️ (@Hanxxs) 23 d’abril de 2018

Abans que ell vomiti les seves mentides, us explico el que ha passat. A les 18.00h @Albiol_XG es planta al mig de la plaça de la Vila de Badalona amb unes roses a la mà. El PP de Badalona té un estand. Però ell no ha repartit les roses des de l'estand, no. Fil. pic.twitter.com/NFMdFA481u — Deliciosamartha (@deliciosamartha) 23 d’abril de 2018

“Ets la vergonya de Badalona”. Càntics contra Albiol a la plaça de la Vila. pic.twitter.com/b0NC4ItRoy — Xavi Chica (@xavichica) 23 d’abril de 2018

A veure Albiol, quan REGALES gratis roses en una fira on el petit comerç i entitats viuen de VENDRE roses et passa això #Badalona #ForaAlbiol #SantJordi2018 pic.twitter.com/vsn0kPkuo2 — Jose Téllez (@JosepTellez) April 23, 2018

Centenars de persones han escridassat aquest dilluns a la tarda Xavier Garcia Albiol a Badalona en el marc de la diada de Sant Jordi. El president del Partit Popular de Catalunya visitava alguns estands de llibres i roses a la ciutat de la qual va ser alcalde quan algunes de les persones que hi havia han començat a xiular-lo, a cridar-li "fora, fora, fora" o a corejar consignes com "llibertat presos polítics", "els carrers seran sempre nostres" o "ets una vergonya per Badalona". Molts badalonins també han cantat Els Segadors mentre el líder popular repartia roses.Albiol ha reaccionat a aquestes manifestacions amb una piulada a Twitter en què ha escrit: "Porto tres hores aquí i per molt que em cridin o m'insultin no em mouran. Celebraré Sant Jordi a Barcelona li pesi a qui li pesi".El tinent d'alcalde de la ciutat, Jose Téllez, ha compartit el moment:Albiol ha visitat la seva ciutat natal coincidint amb la diada de Sant Jordi. Una diada de marcat to reivindicatiu, on el groc de les roses i de diversos motius ha volgut recordar els presos polítics i els exiliats. El president Carles Puigdemont, en el seu missatge de Sant Jordi ha condemnat l'ofensiva de l'Estat i ha felicitat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)