Els presos polítics s'organitzen perquè els traslladin a presons catalanes

Els conseller del Govern arribant a l'Audiència Nacional espanyola Foto: ACN

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena és a punt d'encarrilar la fase d'instrucció de la causa contra el procés català. Amb la interlocutòria de processament ja dictada i comunicada als líders independentistes, aquests han començat a mobilitzar-se, de forma conjunta, per demanar el trasllat a presons catalanes. Tal com explica el Diari Ara , el principal argument dels presos polítics és que, en la nova fase de la causa, ja no hi ha motiu per mantenir-los privats de llibertat en centres penitenciaris madrilenys, propers al Suprem, on se'ls podia reclamar en qualsevol moment durant la instrucció del cas.El mateix diari assenyala que el primer a moure fitxa ha estat Jordi Cuixart. El president d'Òmnium Cultural ja va demanar aquest diumenge el trasllat i, tal com està previst, els propers en seguir els seus passos seran Junqueras, Romeva i Rull. L'estratègia estaria coordinada pel lletrat Carlos García Castaño, especialitzat en dret penitenciari.La principal novetat, però, és que Cuixart ha tramès la sol·licitud a Institucions Penitenciàries. Per tant, la decisió ja no recau en mans del Suprem, sinó que situa la pilota a la teulada del Ministeri de l'Interior. Ara bé, Llarena no quedaria, en cap cas, en fora de joc perquè el procediment habitual compte de forma gairebé definitiva amb la versió del jutge instructor.

