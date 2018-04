Sáenz de Santamaría nega una «instrucció política» en la retirada de samarretes grogues

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria. Foto: ACN.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern espanyol, ha negat aquest dilluns que hi hagi hagut una "instrucció política" per retirar samarretes i motius grocs abans de la final de la Copa del Rei de futbol entre el Barça i el Sevilla que es va jugar dissabte a Madrid.Ho ha dit en una entrevista a 8TV, on ha atribuït aquestes decisions a la tasca policial. Sáenz de Santamaría també ha evitat barrejar terrorisme i procés, i ha afirmat que no veu "oportú" mesclar els dos conceptes. Tot i això ha volgut remarcar que a Catalunya han passat "coses molt greus", i ha recordat els episodis de l'aprovació de les lleis de ruptura del 6 i 7 de setembre del 2017 al Parlament de Catalunya o la concentració del 20 de setembre davant del Departament d'Economia.La vicepresidenta del govern espanyol també ha parlat de l'article 155, que, segons ha dit, ha "estabilitzat" la situació a Catalunya. També ha retret als partits independentistes que siguin "incapaços" de posar-se d'acord per formar un Govern que, segons ha dit, desactivaria automàticament l'article tal com va establir el Senat.En tot cas, Sáenz de Santamaría sí ha dit que el govern que surti del Parlament hauria de "respectar" la llei i "governar per tothom", i ha afirmat que cal un executiu "que parli amb tots els catalans, no només amb els independentistes".

