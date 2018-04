Zoido es renta les mans sobre l'actuació de la policia espanyola a la final de Copa

Juan Ignacio Zoido, al Senat. Foto: ACN

El Ministeri de l'Interior es desvincula de l'actuació dels agents de la policia espanyola en els instants previs a la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla, quan es van requisar centenars de samarretes grogues als aficionats culers. Segons avança El Periódic o, que cita fonts del Departament, Juan Ignacio Zoido es renta les mans i atribueix l'operatiu a qüestions "policials".El discurs entonat des d'Interior és que, en cap cas, es van donar instruccions especials ni "extraordinàries" als responsables del desplegament de seguretat a les portes del Wanda Metropolitano, blindat per més de 3.000 agents de la Policia Nacional.La policia espanyola va requisar a la final de la Copa del Rei samarretes grogues, motxilles, pitets o pancartes amb lemes independentistes en detectar en els controls previs que grups d'aficionats culers, a vegades barrejats amb sevillistes, accedien al camp lluint lemes com "Ara és l'hora" -el lema de l'ANC i Òmnium per a la campanya del 9-N-, augmentant així "el risc d'altercats", segons el cos.El mateix diari detalla que el ministeri dirigit per Zoido justifica l'actuació dels agents, els quals només seguien les ordres dels caps de l'operatiu i no en van rebre cap provinent del departament, perquè va seguir les pautes estipulades a la llei contra la violència i el racisme en l'esport, tipificada l'any 2007.

