Sant Jordi venç el drac de l'excepcionalitat

Sant Jordi a Vic Foto: Adrià Costa

Laia Vicens i Xavi Tedó, els autors de no ficció més venuts en català Foto: ACN

Una parada de llibres a Barcelona aquest Sant Jordi Foto: Albert Alemany

El gremi espera igualar les vendes de l'any passat

Ha estat el primer Sant Jordi des de l'1-O, el primer amb presos polítics i càrrecs electes exiliats, el primer viscut amb l'excepcionalitat de la història recent. Aquest fet ha pesat, i molt, en una diada que ha estat brillant des del primer moment, acompanyada pel bon temps i per un color groc que ha estat omnipresent al llarg de tota la jornada . El groc de les roses, de les samarretes, dels llaços i dels clams que demanen llibertat, molt nombrosos a Barcelona i també arreu de Catalunya.El dia ha començat ben d'hora, a les nou del matí, en la tradicional trobada dels tres guardonats amb el premi Josep Pla, Ramon Llull i Sant Jordi amb els periodistes culturals. Els tres autors, Antoni Bassas, Martí Gironell i Joan-Lluís Lluís, han subratllat les ganes de viure una diada radiant, malgrat l'excepcionalitat política . "Cal matar Franco cada dia, perquè no va morir el 1975. El franquisme només va entrar en hibernació", manifestava Lluís, sense subterfugis.Els noms de la jornada han estat dos: el de La força d'un destí, de Martí Gironell , i el d' Operació Urnes, de Laia Vicens i Xavi Tedó , periodistes de l'Ara. Dues obres que acaben la diada com a grans protagonistes gràcies a les vendes que ha fet públiques el Gremi de Llibreters a les set de la tarda, tal com és tradició. Són els dos llibres més venuts de ficció i no ficció en català, respectivament. Pel que fa als llibres en castellà més populars, encapçalen el rànquing de ficció Las hijas del Capitán, de María Dueñas, i el de no ficció, Las almas de Brandon, de César Brandon.En ficció catalana han quedat per darrere de Gironell, i en aquest ordre, Joan Lluís-Lluís (amb Jo soc aquell que va matar Franco), A.J. Finn (La dona a la finestra), Héctor Lozano (Quan érem els peripetètics) i Màrius Serra (La novel·la de Sant Jordi). En ficció castellana, entre els més venuts també han estat Fernando Aramburu (Patria), A.J.Finn (La mujer en la ventana), Elisabet Benavent (Fuimos canciones) i Juan Francisco Ferrándiz (La tierra maldita).Pel que fa a la no ficció en català, el rànquing el completen Antoni Bassas (amb Bon dia, són les vuit!), Jordi Borràs (Dies que duraran anys), David Fernàndez i Toni Soler (Per la llibertat) i Xavier Sala i Martín (La invasió dels robots i altres relats d'Economia en colors). En castellà, Laura Escanes (Piel de letra), Ramón Cotarelo (España quedó atrás), Rafael Santandreu (Nada es tan terrible) i Miquel Ángel Revilla (Sin censura).Pel que fa a la literatura infantil i juvenil, el més venut en català ha estat Contes de bona nit per a nenes rebels, d'Elena Favilli i Francesca Cavallo, i en castellà, The Crazy Haacks y la cámara impossible, de The Crazy Haacks.Des del Gremi de Llibreters s'ha destacat el fet que Sant Jordi s'ha escaigut aquest any en dilluns, i que això ha permès que hagi començat ja el cap de setmana. Això, sumat al bon temps, fa augurar als llibreters que les vendes seran, com a mínim, igual "que les de l'any passat". En concret, el darrer Sant Jordi la facturació havia arribat als 21,8 milions d'euros i es va aconseguir vendre 1,5 milions de llibres, però per tenir aquest balanç d'enguany encara caldrà esperar.

Un any més la diada ha estat massiva i centenars de milers de persones han omplert els carrers per comprar llibres i roses. Enguany, Sant Jordi ha caigut en dia laborable, però el bon temps, amb un clima ja primaveral, sumat als descomptes que moltes llibreries han ofert aquest cap de setmana fa pensar que les vendes de llibres hauran estat molt elevades.

El rànquing dels més venuts Ficció en català



1. La força d'un destí, de Martí Gironell



2. Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís



3. La dona a la finestra, de A.J.Finn



4. Quan érem els peripatètics, d'Héctor Lozano



5. La novel·la de Sant Jordi, de Màrius Serra



Ficció castellà



1. Las hijas del Capitán, de María Dueñas



2. Patria, de Fernando Aramburu Irigoyen



3. La mujer en la ventana, de A.J. Finn



4. Fuimos canciones, de Elisabet Benavent



5. La tierra maldita, de Juan Francisco Ferrándiz



No ficció català



1. Operació Urnes, de Laia Vicens i Xavier Tedó



2. Bon dia, són les vuit!, d'Antoni Bassas



3. Dies que duraran anys, de Jordi Borràs i Abelló



4. Per la llibertat, de David Fernàndez i Toni Soler



5. La invasió dels robots i altres relats d'Economia en colors, de Xavier Sala i Martín



No ficció castellà



1. Las almas de Brandon, César Brandon Ndjocu



2. Piel de letra, Laura Escanes



3. España quedó atrás, Ramón Cotarelo García



4. Nada es tan terrible, Rafael Santandreu



5. Sin censura, Miguel Ángel Revilla

Una noia comprant una rosa a Sabadell. Foto: Juanma Peláez

