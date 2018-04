Dastis afirma que l'independentisme podria haver destinat diner públic a l'1-O «indirectament»

Alfonso Dastis, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, considera possible que els separatistes "no destinessin diners públics al referèndum directament, però potser sí indirectament" i ha demanat esperar que acabin les diferents investigacions. En una entrevista al diari alemany Handelsblatt, recollida per Europa Press, el ministre explica que hi ha una investigació del ministeri d'Hisenda i una altra de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, i aposta per esperar que acabin totes per poder comparar-les i aclarir possibles contradiccions.Dastis respon així després de ser preguntat per les paraules del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que la setmana passada va afirmar que no es va gastar diners públics en el referèndum quan un dels delictes que el Suprem atribueix a Carles Puigdemont per demanar la seva extradició és, precisament, el de malversació.Per altra banda, el ministre afirma que seria "francament absurda" una mediació internacional entre Catalunya i el govern espanyol, una possibilitat que han apuntat diversos parlamentaris alemanys, perquè "Catalunya és part d'Espanya". "Una mediació de tercers seria per a Puigdemont una victòria que no va aconseguir a les urnes", afegeix.Dastis també deixa clar que Puigdemont ja no és un interlocutor per al govern espanyol, ja que "ha violat la llei, utilitzat la societat catalana per als seus propis propòsits i fugit de la justícia" i ara "impedeix als seus propis seguidors formar un nou govern proposant candidats que tenen comptes amb la justícia" i no poden exercir". "No és algú amb qui es pugui negociar", diu.Així, assegura que l'executiu espanyol vol un nou Govern a Catalunya, però que no pot estar presidit per algú que tingui comptes amb la justícia: "Entre dos milions de separatistes haurien de trobar algú sense problemes legals".Sobre si la presó preventiva per als líders independentistes és una mesura massa estricta, afirma que pot discutir-se si la llei espanyola ho és, però que "és igual per a tots els delictes".Per altra banda, el ministre es mostra segur del suport dels governs europeus, ja que el que s'està protegint "són els valors en què es basa la UE, la democràcia i l'estat de dret". Mentre els independentistes afirmen que ells defensen la democràcia, Dastis replica que "la seva democràcia no segueix cap regla" i "si hi ha gent que està per sobre de la llei, no hi ha democràcia".

